Беженцам в Литве предлагают выделить дополнительную компенсацию

 (5)
BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 11:41
Литовское министерство социальной защиты и труда предлагает получающим убежище в Литве еще одну выплату, предназначенную для аренды жилья.
© AP / Scanpix

По информации министерства, такая компенсация снизила бы финансовый груз интеграции в самоуправлениях.

"Размер помощи, предоставляемой сейчас получившим убежище, недостаточен для удовлетворения их наиболее необходимых потребностей", - акцентирует министерство.

Предложенный министерством порядок будет актуален для беженцев, когда они завершат интеграцию в Центре принятия беженцев в Рукле или, если приедут прямо для того, чтобы поселиться в самоуправлениях.

Размер компенсации будет устанавливаться с учетом того, в каком городе поселяются лица, получившие убежище в Литве.

По подсчетам министерства, за 12 месяцев интеграции в среднем одному человеку для компенсации расходов на жилье нужно выплатить 314 евро. Лицам, переселяемым в Литву по квоте Евросоюза, компенсация части платы за аренду жилья будет выделяться из средств ЕС, предназначенных для интеграции этих лиц.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Во вторник объявлят конкурс на пост директора Театра оперы и балета Литвы

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Во вторник Министерство культуры объявит конкурс на замещение должности директора Литовского Национального театра оперы и балета (ЛНТОБ).

На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопровождали самолеты РФ (6)

Russian and NATO jets
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем.

МВФ: Литве нужно существенно реформировать образование (9)

МВФ: Литве нужно существенно реформировать образование
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют, что литовская экономика поощряемая частным потреблением, успешно восстанавливается после вялого периода 2015-2016 годов, и в ближайшее время сохранит интенсивный рост.

Беженцам в Литве предлагают выделить дополнительную компенсацию (5)

Беженцам в Литве предлагают выделить дополнительную компенсацию
Литовское министерство социальной защиты и труда предлагает получающим убежище в Литве еще одну выплату, предназначенную для аренды жилья.

Начался снос Лаздинайского бассейна (14)

Начался снос Лаздинайского бассейна
В понедельник в Вильнюсе строители начали снос одного из самых старых и вместительных бассейнов в Литве — Лаздинайского бассейна.
Facebook друзья