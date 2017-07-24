Беженцам в Литве предлагают выделить дополнительную компенсацию

Литовское министерство социальной защиты и труда предлагает получающим убежище в Литве еще одну выплату, предназначенную для аренды жилья.

По информации министерства, такая компенсация снизила бы финансовый груз интеграции в самоуправлениях.

"Размер помощи, предоставляемой сейчас получившим убежище, недостаточен для удовлетворения их наиболее необходимых потребностей", - акцентирует министерство.

Предложенный министерством порядок будет актуален для беженцев, когда они завершат интеграцию в Центре принятия беженцев в Рукле или, если приедут прямо для того, чтобы поселиться в самоуправлениях.

Размер компенсации будет устанавливаться с учетом того, в каком городе поселяются лица, получившие убежище в Литве.

По подсчетам министерства, за 12 месяцев интеграции в среднем одному человеку для компенсации расходов на жилье нужно выплатить 314 евро. Лицам, переселяемым в Литву по квоте Евросоюза, компенсация части платы за аренду жилья будет выделяться из средств ЕС, предназначенных для интеграции этих лиц.