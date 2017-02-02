Без Килдишене - легкий паралич в работе парламента

После того как от депутатского мандата отказалась заместитель главы Литовского союза крестьян и зеленых Грета Килдишене, некому лететь на мероприятие ООН в Нью-Йорк. Также временно произошли сбои в работе Комитета по культуре, пишет Lietuvos rytas.

Глава парламентской делегации Межпарламентского союза, вице-спикер Гедиминас Киркилас подтвердил, что другого представителя на мероприятие ООН парламент делегировать не будет.

"После ухода Килдишене в делегации остался лишь один кандидат от фракции ЛСКЗ Аушрине Норкене. Но мы не можем ее делегировать, поскольку она не владеет английским. Раньше она говорила, что знает английский, но выяснилось, что не знает", – сказал Киркилас.

После отставки Килдишене парализована и деятельность Комитета по культуре, созданного специально для лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, поскольку в нем осталось всего шесть членов, а по Уставу в комитете должно быть не менее 7 членов.