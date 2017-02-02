Без Килдишене - легкий паралич в работе парламента

 (34)
ELTA
четверг, 2 февраля 2017 г. 08:44
После того как от депутатского мандата отказалась заместитель главы Литовского союза крестьян и зеленых Грета Килдишене, некому лететь на мероприятие ООН в Нью-Йорк. Также временно произошли сбои в работе Комитета по культуре, пишет Lietuvos rytas.
Greta Kildišienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава парламентской делегации Межпарламентского союза, вице-спикер Гедиминас Киркилас подтвердил, что другого представителя на мероприятие ООН парламент делегировать не будет.

"После ухода Килдишене в делегации остался лишь один кандидат от фракции ЛСКЗ Аушрине Норкене. Но мы не можем ее делегировать, поскольку она не владеет английским. Раньше она говорила, что знает английский, но выяснилось, что не знает", – сказал Киркилас.

После отставки Килдишене парализована и деятельность Комитета по культуре, созданного специально для лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, поскольку в нем осталось всего шесть членов, а по Уставу в комитете должно быть не менее 7 членов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

За грубые нарушения уволен глава "Аэроанавигации" (4)

Algimantas Raščius
Многолетний глава государственной компании "Аэронавигация" (Oro navigacija) Альгиматас Ращюс 2 февраля был уволен с занимаемой должности.

Гору Гедиминаса откроют позже, чем планировалось (29)

Гору Гедиминаса откроют позже, чем планировалось
Ни туристы, ни жители Литвы пока не могут попасть на гору Гедиминаса, открыть ее надеются до 16 февраля (дня восстановления государства).

Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl (73)

Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl
Эгис, который ненадолго вернулся в Литву из Ирландии, пришел в ужас от цен на некоторые продукты в литовских магазинах. Вернувшись в предместье Дублина, где живет на данный момент, он не поленился и сфотографировал цены на продукты в ирландском магазине сети Lidl.

Эпидемия гриппа объявлена в каждом третьем самоуправлении Литвы

Эпидемия гриппа объявлена в каждом третьем самоуправлении Литвы
Эпидемия гриппа объявлена уже на одной трети территории Литвы - в 20-ти самоуправлениях из 60-ти, сообщает Центр заразных заболеваний и СПИД.

Представлены модели скульптуры для Лукишкской площади (40)

Lukiškių aikštė
В Вильнюсском доме офицеров общество может ознакомиться с представленными на конкурс скульптурами в память о борьбе за свободу. Напомним, что скульптуру планируют установить на Лукишкской площади. 8 февраля в Доме офицеров состоится публичное обсуждение представленных на конкурс работ.
Facebook друзья
Rambler's Top100