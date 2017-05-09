Беспрецедентное решение: игроку присудили проигранные в казино деньги

ELTA
вторник, 9 мая 2017 г. 16:09
Вильнюсский участковый суд принял беспрецедентное решение - человеку, который просил не пускать его в казино, присудили вернуть проигранную сумму - 16 900 евро.
Kazino
© Shutterstock

Суд, рассмотревший дело, обосновал свое решение тем, что игрока не должны были впускать в казино и разрешать ему играть. До того дня как он проиграл деньги, игрок написал в Службе контроля за играми заявление с просьбой не пускать его в казино. Это заявление переслали всем казино, участвующим в программе по доброй воле.

Суд выяснил, что казино, добровольно участвующие в этой программе, должны были выполнять свои обязательства, нарушение обязательств - это незаконное действие со стороны казино. Суд акцентировал, что даже однократные просьбы впустить в казино не могут оправдать таковые действия.

Постановление суда еще может быть обжаловано.

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Беспрецедентное решение: игроку вернули проигранные в казино деньги

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Вильнюсский участковый суд принял беспрецедентное решение - человеку, который просил не пускать его в казино, присудили вернуть проигранную сумму - 16 900 евро.

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