"Белые перчатки": выборы проходят спокойно

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BNS
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 16:26
Глава сети добровольцев "Белые перчатки" Мария Шарайте сказала, что выборы депутата парламента Литвы и мэров двух районов проходят спокойно, зафиксированы те же мелкие нарушения, что и на других выборах.
Zenonas Vaigauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Выборы проходят очень спокойно, члены комиссий жалуются на низкую активность, приходит мало избирателей. Наши добровольцы отмечают только небольшие нарушения, которые бывают всегда - плохо поставлены печати на урнах, неправильно оборудованы кабины. Мы неделю наблюдали за выборами и фиксировали повторяющиеся нарушения", - сказала Шарайте.

Глава Главизбиркома Зенонас Вайгаускас сказал BNS, что выборы проходят спокойно.

По данным комиссии, до 15 ч. проголосовали около 17% избирателей, досрочно проголосовали 6%.

В Аникщяйско-Паневежском округе 23 апреля выбирают депутата, в Йонавском и Шакяйском районах - мэров. На место депутата претендуют 11 кандидатов, на кресло мэра Йонавского района - 6, Шакяйского - 5 кандидатов.

Место депутата освободилось после ухода из парламента депутата Литовского союза крестьян и зеленых Греты Килдишене. В Шакяйском районе подал в отставку мэр "крестьянин" Юозас Берташюс, которого суд признал виновным в торговле влиянием, а Йонавский район остался без мэра, когда социал-демократ Миндаугас Синкявичюс стал министром экономики.

Голосование проходит 23 апреля с 7 до 20 ч.

BNS
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"Белые перчатки": выборы проходят спокойно (2)

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Глава сети добровольцев "Белые перчатки" Мария Шарайте сказала, что выборы депутата парламента Литвы и мэров двух районов проходят спокойно, зафиксированы те же мелкие нарушения, что и на других выборах.

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