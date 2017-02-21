Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе: 15 марта придут десятки тысяч

Несанкционированные митинги, которые прошли в Минске и в других городах, против так называемого налога на тунеядство, дают новую возможность белорусской оппозиции действовать, говорит один из лидеров оппозиции Анатолий Лебедько.

"Нынешняя ситуация начинает мне нравиться, люди начинают понимать, что нет необходимости ждать Деда Мороза. (...) Это дает возможность перемен для оппозиции", - в литовском Сейме во вторник сказал А.Лебедько.

В парламенте была организована дискуссия группой «За демократическую Беларусь» и Центром изучения Восточной Европы.

Лебедько подчеркнул, что люди вышли на акцию протеста, зная, что будут принимать участие в несанкционированных акциях, потому что правительство не давало на это свое разрешение.

Лебедько сказал, что белорусская оппозиция должна взять на себя роль адвоката людей, недовольных властью.

Представитель белорусских христианских демократов Виталий Рымашевский подчеркнул, что оппозиция должна участвовать в начавшихся акциях протеста.

"Мы должны быть на этих акциях протеста, в противном случае мы не оппозиция. (...) Если оппозиция не будет контролировать протесты, это сделают пророссийские силы", - сказал он.

Еще один представитель белорусской оппозиции, лидер партии "Справедливый мир" (бывшая Коммунистическая партия) Сергей Калякин утверждает, что 15 марта на митинг выйдут уже не 2 тысячи человек, а от 20 до 25 тысяч. По его словам, белорусы убедились, что больше не будет репрессий за выражение протестных настроений.

"Уникальная вещь случилась в Беларуси, на этот раз даже не выписали протоколы за нарушение общественного порядка. Люди поняли, что можно протестовать", - сказал он.

"Люди достигли предела, когда они их раздели, ограбили, и они понимают, что им нечего терять", - сказал С.Калякин.

По словам представителей оппозиции, к социально-экономическму кризису страну привела самодержавная политика президента Беларуси Александра Лукашенко, так как полученные средства направлялись не на реформы или модернизацию национальной экономики, а проедались.