Бедных в Литве стало чуть меньше, но каждый пятый по-прежнему за чертой

В Литве в прошлом году за чертой бедности проживало около 630 тыс. человек, которые составляли 21,9% всего населения страны - это на 0,3 проц. пункта меньше, чем в 2015 году, показывают данные проведенного статистиками исследования доходов и условий жизни в стране.

Уровнем бедности в Литве в прошлом году было 282 евро в месяц на одного человека и 593 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, сообщил Департамент статистики.

Доходы ниже уровня бедности в городе в прошлом году получали 15,6% жителей страны (в пяти крупнейших городах - – 11,6%, в других городах – 21,8%), на селе - 34,8% населения. В прошлом году по сравнению с 2015 годом уровень бедности в городе снизился на 2,5 проц. пункта, в сельское местности он вырос на 4,2 проц. пункта.

Уровень бедности в странах Балтии в прошлом году отличался незначительно. В Эстонии за чертой бедности было 21,3% населения, в Латвии - 21,8%.