Баукуте после скандала: мне уже подыскивают могилу

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 15 января 2017 г. 13:49
В минувшие выходные общество Литвы было потрясено скандалом, в эпицентре которого оказалась актриса, бывший депутат парламента Аста Баукуте. В эфире одной развлекательной передачи на ЛРТ она не справилась с эмоциями и продемонстрировала двусмысленный жест, изображающий Адольфа Гитлера. В открытом интервью на TV3 актриса призналась, что прошлая неделя была для нее самой сложной в жизни.
Asta Baukutė
© Organizatorių nuotr.

После того как разразился скандал, в социальных сетях завязалась дискуссия, передача, в которой участвовала Баукуте, была закрыта, а инцидент описали и зарубежные СМИ. Одни осуждали Асту, другие пытались ее оправдать. Сама актриса решила дать одно единственное интервью передаче "Красный ковер", в котором решила откровенно обо всем рассказать.

"Чувство сейчас очень тяжелое. Я - женщина, такой же человек, как и все. Не буду скрывать, пила успокоительные", – признается в передаче Баукуте.

"Я очень извиняюсь перед всеми, это было недоразумение. Да, я подняла руку. Извиняюсь, если это кого-то оскорбило, я даже не думала, что это может оскорбить. Приношу извинения за это недоразумение. Это общая ошибка,ошибка не одного человека. Я приношу извинения за всех", – принесет Баукуте извинения в эфире.

Женщина признает, что этот скандал она никогда не забудет, она получала и смс-ки с угрозами: "Убить, расстрелять, как еврейку... Всякие были. Как я поняла, мне уже кто-то ищет место для могилы".

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Общество

Баукуте после скандала: мне уже подыскивают могилу (11)

Asta Baukutė
В минувшие выходные общество Литвы было потрясено скандалом, в эпицентре которого оказалась актриса, бывший депутат парламента Аста Баукуте. В эфире одной развлекательной передачи на ЛРТ она не справилась с эмоциями и продемонстрировала двусмысленный жест, изображающий Адольфа Гитлера. В открытом интервью на TV3 актриса призналась, что прошлая неделя была для нее самой сложной в жизни.

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