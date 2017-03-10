Бастис не прошел фильтр ДГБ из-за связей с экс-сотрудником КГБ

Член литовского Сейма, социал-демократ Миндаугас Бастис не смог получить разрешение работать с засекреченной информацией из-за личных связей с представителями российских энергетических компаний, преступного мира, бывшим сотрудником КГБ и лояльным к Кремлю журналистом, показывает документ Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы.

В представленном председателю Сейма материале изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны. После получения этой информации спикер парламента Викторас Пранцкетис призвал М. Бастиса уйти с должности вице-председателя сейма.

В документе ДГБ на семи страницах, с которым ознакомились журналисты BNS, основное внимание уделено связям М. Бастиса с Е. Костиным. Как отмечает ДГБ, Е. Костин представляет интересы российской государственной корпорации атомной энергетики "Росатом" в Литве, занимается имиджем строящейся в белорусском Островце, недалеко от Литвы, Белорусской АЭС (БелАЭС).

В письме говорится, что по просьбе Е. Костина М. Бастис в 2012-2013 годах организовал встречу представителей "Росатома" с тогдашним председателем сейма Видасом Гядвиласом, посредничал в получении вида на жительство для нескольких граждан России. Е. Костин также просил члена сейма поинтересоваться процессом возвращения земли в Тракайском районе и возможностью поместить его мать в дом престарелых, утверждает ДГБ.

ДГБ подчеркивает, что деятельность Е. Костина в связи с представительством интересов "Росатома" идет вразрез с позицией Литовского государства относительно БелАЭС. Литовское правительство утверждает, что строительство станции идет без соблюдения стандартов безопасности и, воспользовавшись ею, Россия может попытаться воспрепятствовать синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями Запада.

Как говорится в справке ДГБ, с родившимся в 1950 году на Украине Е. Костиным М. Бастис знаком примерно с 2001-2002 года, у них довольно близкие отношения - член сейма даже ездил на презентацию книги Е. Костина в Москву.

ДГБ полагает, что угрозу для безопасности государственной тайны представляют и связи М. Бастиса с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко. Последний, как говорится в документе, просил содействия М. Бастиса в решении проблем посредника "Газпрома" - компании Dujotekana, а также связанной с ней Каунасской термофикационной электростанции. ДГБ указывает, что М. Бастис в 2013 году просил у П. Воейко финансовой помощи для своих знакомых.

Разведка полагает, что М. Бастис поддерживает личные связи и с российским журналистом литовского происхождения Э. Мацкявичюсом, в программе которого на канале РТР распространяется порочащая Литву дезинформация, а также с называемым бывшим авторитетом каунасской мафии С. Дубининкасом, последний представляет интересы предпринимателей России и Белоруссии в стратегических секторах литовской экономики.

В справке ДГБ также обращается внимание на общение М. Бастиса семьями с предпринимателем В. Пахомовым, который привлекался к суду за получение взятки и другие коррупционные преступления.