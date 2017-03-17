Балтийско-черноморский форум: в Европе повился человек, который любит переставлять пограничные столбы

В Европе появился человек, который любит переставлять пограничные столбы и государство, которое не только поддерживает, но и формирует политику террора, утверждали участники прошедшего в Литве Второго Балтийско-черноморского форума.

10 марта в Каунасе его участники - бывшие руководители стран Балтии, Украины, Молдовы и России - искали ответы на вопрос, как урегулировать конфликты и отвечать на вызовы времени. Особое внимание в работе этого форума было уделено опыту освободительного движения в Литве, Латвии и Эстонии.

По их мнению, в сложившейся ситуации нужно найти способы решения замороженных конфликтов и собственную линию поведения в отношении стран, нарушающих миропорядок. Именно к созданию "нового миропорядка", в том числе "и в головах", они призвали в итоговом документе форума.

"Именно они стали началом распада советской тоталитарной империи и основой Беловежского консенсуса 1991 года", - говорится в программе форума, который был организован международным центром Балтийско-черноморских исследований и консенснусных практик и университетом им. Витаутаса Великого. Первый такой форум состоялся в Киеве.

Выступая перед участниками форума, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что это событие важное не только для университета, но и для всей Литвы, поскольку "бывших глав государств не бывает и они всегда с нами". Он напомнил, что в резолюции киевского форума было сказано, что люди стран региона должны разговаривать, договариваться, услышать друг друга.

"Есть люди, которые понимают цену слов, что свобода — это не данность, и ее нужно завоевать, а потом присматривать за ней. Сегодня пытаются силой установить направление развития других стран, поэтому так важна та сила, которую мы можем создать, поскольку у нас общая цель", - говорил глава МИД.

Министр отметил, что сейчас идут дискуссии о будущем Европы, каким оно будет. "Нужно помнить, что будущее будет таким таким мы его создадим", - сказал Линкявичюс.

Ландсбергис: была демократическая Россия, которая оппонировала узурпаторам Кремля

Бывший глава Литвы, профессор Витаутас Ландсбергис в своем выступлении напомнил, что судьба стран Балтии во Второй мировой войне была определена "дьявольским консенсусом" Гитлера и Сталина. "Но тем, кто подписывал этот пакт, пришлось воевать друг с другом, а страны Балтии остались там же. Западные демократии не признали аннексию стран Балтии со стороны СССР. Аннексия Караляучай (Калиниградская область) даже не обсуждалась с точки зрения международной легализации. Де-факто — это советская земля и все", - говорил он.

В странах Балтии люди пытались сохранить себя, сопротивляясь советизации, требовали соблюдения своих прав и прав государства, подчеркнул Председатель Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы. "Государства признали, что страны Балтии в международном спектре — особые, special case, не совсем СССР. Когда начался распад СССР, появилась демократическая Россия, которая оппонировала узурпаторам Кремля, хотела правовых отношений с соседями, перешла к европейскому консенсусу по поводу стран Балтии", - напомнил он о судьбе становления стран Балтии как государств.

Вскоре исчезла и последняя империя в Европе — СССР, когда главы трех важнейших республик подписали Беловежские соглашения, что, по его словам, было "важным шагом с большими последствиями".

"Беловежский консенсус — это и балтийский консенсус между Россией и демократическим миром, что страны Балтии снова независимы. Есть уникальное свидетельство оценки Борисом Ельциным тех событий: люди стран Балтии свободны, и это хорошо", - напомнил он.

Ландсбергис отметил, что Россия тогда сделала "гигантский принципиальный шаг в другой мир без агрессий и аннексий", однако не прошло и десяти лет, как в России начали рассуждать на тему империи, появился постсоветский реваншизм, а вслед за этим возникла и конфронтация.

"Мы это видим, это нужно оценить и отказаться от конфронтации во имя консенсуса. В поисках консенсуса по Украине очень важная роль у России, которая является государством-агрессором и находится в военной конфронтации. Эта страна, наш большой сосед, угрожает нашим соседям, нарушает основы (…)", - сказал Ландсбергис.

Он напомнил и о Беларуси, одной из стран, подписавших Беловежские соглашения, "которая пользуется частичной самостоятельностью, но не всегда послушна". По его словам, идут разговоры о том, что Александр Лукашенко будет заменен на лояльного к Кремлю человека, обсуждают возможную аннексию Беларуси, но "белорусы достаточно твердо хотят демократии, чувствуют себя европейцами".

"Надеемся, что Беларусь станет полноправным членом Балтийско-Черноморского пространства. Но, чтобы этого не случилось, Беларусь сегодня превратили в ядерную угрозу и агрессию против Литвы и ЕС, игнорируя требования международной конвенции о ядерной безопасности", - заключил он.

"Такова ситуация, и в документ этого форума нужно вписать предупреждение и приглашение белорусским властям пересмотреть и изменить место возведения АЭС", - считает Ландсбергис.

В заключение он отметил, что на самом деле "борьба с указанной угрозой только начинается".

Рюйтель: сопротивление в Эстонии стало примером

Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель также отметил, что после ВМВ в странах Балтии установился советский оккупационный режим: "У нас нет практически ни одной семьи, которую бы это не затронуло".

Далее он упомянул приход к власти Михаила Горбачева и начало "перестройки" и напомнил, что тот "сам считал Прибалтику лабораторией перестройки".

"Истинным инициатором перестройки был КГБ, в котором знали, в каком кризисе находился Советский союз и держали под контролем все протестное движение в СССР", - утверждал А.Рюйтель. Он рассказал о процессах сопротивления в странах Балтии и истории обретения Эстонией независимости. По его словам, события в Эстонии "стали примером для других освободительных движений на территории СССР", а принятие закона о суверенитете Эстонии произошло за год до падения Берлинской стены и "бархатной революции" в Чехословакии".

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Москва на события в Эстонии отреагировала незамедлительно, и в страны Балтии были направлены представители Кремля. В это связи он вспоминал свою поездку в Москву, в ходе которой "разговор шел в очень резком тоне, сопровождаясь угрозами". Однако декларация о независимости была принята, а Москва признала ее незаконной.

А.Рюйтель отметил, что сегодня страны Балтии тесно сотрудничают в различных форматах, и, если проанализировать совместную деятельность стран, то можно выделить сотрудничество в сферах безопасности и обороны, энергетического рынка и т.д.

В заключение он отметил, что действия Совета балтийских стран, который действовал в советские годы до 1992 года, - это пример Čборьбы с огромной и мощной ядерной державойČ.

"Мы не думали о вооруженном сопротивлении, нашим оружием была воля народа и единство", - подчеркнул он.

Ющенко: если не даем ответ на вопрос безопасности, то не даем ответ ни на что

"Если мы не даем ответ на вопрос безопасности, мы не даем ответ ни на что: ни на свободу, ни на экономику, культурные связи", - в свою очередь отметил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

"Мир становится все менее управляемым. Он малопонятен, его сложно предвидеть. Есть ряд обстоятельств, которые можно выделить в этой связи. Мне кажется, что в Европе появился человек, который любит переставлять пограничные столбы. В Европе появилось государство, которое не только поддерживает, но и формирует политику террора. Появилось государство, которое взрывает наши дороги и мосты. Поэтому есть серьезный предлог, чтобы поговорить о том, что делается в Балто-Черноморском регионе", - утверждал В.Ющенко.

По его мнению, главные события в этом регионе не экономические и не гуманитарные. "20 лет назад в Восточной Европе было два конфликта — Нагорный Карабах и Приднестровье. Сегодня — семь. За 22 года истории конфликтов в Европе все они стали замороженными. В Европе нет практики, которая могла бы на политическом уровне их урегулировать", - считает В.Ющенко.

Он подчеркнул, что на востоке Европы образовался пояс нестабильности. В.Ющенко признался, что все "сегодня хорошо понимают, что это не вопрос войны и даже не милитаризации".

"Агрессия сегодня происходит на языковой почке, оккупация бывает культурной. Не нужно спрашивать, по ком звонит колокол, мы должны научится отвечать на вызовы, которые существуют в нашем регионе", - говорил он.

По его словам, послевоенный мир в Европе был укреплен фундаментальными принципами безопасности, когда была признана незыблемость границ. "Сегодня этого счастья у нас уже нет. Ревизия уже идет, процесс запущен и не остановлен. Поэтому мне кажется, что сегодня на политической повестке дня должен стоят вопрос безопасности, который больше всего угрожает территориальной целостности и политическому суверенитету на востоке Европы", - убежден экс-президент Украины.

В.Ющенко напомнил, что идея создания Балто-Черноморской платформы была простой: мы создадим круглый стол, за которым нужно сформулировать ряд вещей.

"Бывшие президенты не всесильны, но они могут многое. Наша платформа может создать классификацию того, что делается в Восточной Европе, почему не урегулированы конфликты, Почему в каждом из конфликтов на этой территории Россия выступает оккупантом, и эта политическая практика не осуждена? Почему мы создаем форматы, которые годами не работают? Мы согласились с практикой жить в нестабильности. Есть конфликты, в котором не принимает участия ни один европейский институт? Это конфликт на Донбассе", - утверждал В.Ющенко.

Он обратил внимание на то, что несмотря на Будапешский меморандум, Украина потеряла часть своей территории.

"Европейскому политическому миру безразлично, что делается на востоке Европы. У нас нет механизма урегулирования. В случае Украины даже нет европейского соучастия по регулированию конфликта. Все же понимают, что у нас конфликт не с бандитами Захарченко и Плотницким, источник войны — Кремль. Но он даже не за столом переговоров", - обозначил одну из проблем бывший лидер Украины .

"Сегодня много говорят о гибридной войне. Какая гибридная война, ребята? У нас идет классическая линейная война. Каждый день обстреливается украинская территория", - напомнил В.Ющенко. По его мнению, необходимо прийти к "солидарной классификации того, что происходит в восточной Европе".

"Если мы будем четко знать, что происходит, у нас легко будет сформулирован другой ответ: каким будет план урегулирования этих конфликтов. Потому что путинская Россия остерегается двух вещей - солидарности своего народа и солидарности мира, особенно европейского. Если мы начнем мыслить одними и теми же категориями, то придем к тому, что называется победа", - резюмировал В.Ющенко.

Бурбулис: что с нами происходит?

Бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис призывал попытаться ответить на вопрос, что же произошло в Украине, странах Балтии, Молдове и России.

"Что им не хватало, чтобы взять на себя ответственность и инициативу за поиск самого трудного ответа на территории земного шара в 21-м веке на вопрос: что с нами произошло?Почему именно сейчас мы живем в атмосфере угроз, вызовов, страха за ближайшее будущее. Мы все хуже и меньше понимаем, что происходит и что с этим делать. Почему сегодня международные организации беспомощны и продолжают в качественно новой ситуации действовать по инерции? Какое прошлое мы бы хотели для нашего будущего, и почему наше настоящее столь опасно неопределенно?", - сформулировал он главные вопросы, которые могут обсудить в формате Балтийско-Черноморского форума.

"Мы задали себе задачу, что если мы не научимся создавать атмосферу диалога, консенсуса, объяснения происходящего не будет", - сказал Г.Бурбулис, ноапомнив, что в свое время удалось прийти к консенсусу (по распаду СССР - DELFI), а сегодня - нет.

По итогам прошедшего в Каунасе был принят документ "Созидая свободу, достоинство и нормы миропорядка".

"Понятие миропорядок включает в себя порядок в глобальном мире и порядок в наших головах, системе ценностей и картине мира", - уточнил Г.Бурбулис.