Балтийские страны обещают снизить бюрократию в принятии военных НАТО

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BNS
среда, 15 февраля 2017 г. 18:53
Латвия, Литва и Эстония в среду договорились улучшить передвижение союзнических сил в регионе, в связи с прибывающими в Балтийские страны международных батальонов НАТО, сообщило министерство обороны.

"На встрече в Брюсселе министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии сегодня подписали коммюнике, которое облегчит передвижение союзнических сил в регионе и упростит связанные с этим бюрократические процедуры для военных передового базирования НАТО, прибывающих в Балтийские страны и Польшу", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение такого же рода в четверг подпишет Польша.

В среду в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран Альянса.

Реагируя на интервенцию России в Украине, Альянс в прошлом году принял решение дислоцировать по тысяче военных в Латвии, Литве, Польше и Эстонии.

BNS
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