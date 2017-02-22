Бакас: военные должны получать психологическую помощь

Военнослужащие должны своевременно получать психологическую помощь, сказал председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас, комментируя известие о самоубийстве на месте службы капитана военной разведки.

"Я считаю, что как и у полиции, у военных должна быть психологическая помощь, должны быть психологи, они должны получать помощь. Это уставная служба, которая еще более закрытая, чем в правоохране, и, видимо, здесь должны быть изменения, чтобы, с одной стороны, своевременно можно было замечать в самой системе признаки или проблемы, с другой стороны - предоставлять скорую помощь людям", - сказал В. Бакас BNS.

Он не сомневается, что причины трагедии будут изучены и будут сделаны выводы, как предотвратить такие трагедии в будущем.

Капитан Р. Р., который служил в занимающемся военной разведкой втором департаменте оперативных служб Минобороны, покончил жизнь самоубийством в среду. Полиция начала расследование.

В среду утром правление Сейма посетило второй департамент оперативных служб Минобороны. В. Бакас сказал, что не знает, покончил ли жизнь самоубийством офицер в то время, как в департаменте находились парламентарии.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис сказал журналистам в Сейме, что на встрече о произошедшем им не сообщали. "Наверное, не при нас", - сказал В. Пранцкетис, отвечая на вопрос, могло ли самоубийство произойти во время визита правления парламента.