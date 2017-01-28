Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 15:40
Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район) готовятся проститься с умершим.
© DELFI / Andrius Ufartas

"С мальчиком простятся в деревне Пакиршнис, где живет его бабушка – мать Моники", – сказал DELFI староста Байсогалы Ромас Калвайтис.

По его словам, прощание состоится после выходных, поскольку сейчас тело в руках судмедэкспертов.

"Настроение очень мрачное – люди зажигают свечи и у церкви, и у здания староства, и у дома культуры в Пакиршнисе, где пройдет прощание", – сказал староста.

Прощание назначено на 30 января. Похороны состоятся во вторник. "Все очень жалеют ребенка – это бессмысленная и такая жестокая смерть", – сказал Калвайтис.

Староство намерено выделить на похороны пособие в 304 евро.

"Мальчик раньше здесь жил – когда его мать Моника уезжала на заработки в Испанию, она оставляла его у бабушки, бабушка была временным опекуном, – сказал староста. – Но она скоро вернулась назад в Литву, искала работу и через некоторое время уехала с мальчиком в Кедайняй".

Мать на похоронах ребенка присутствовать не будет – судья назначил ей арест на 7 дней. Сожитель матери Гедиминас Контянис взят под стражу на три месяца. Обоим предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве беззащитного члена семьи.

Прокурор Витаутас Гатавяцкас сказал, что на допросе мать и ее сожитель назвали причину насилия над ребенком, которое привело к его смерти - мальчика учили произносить названия цифр, но не все он мог воспроизвести правильно.

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