Артемий Троицкий рассказал о литовской, латвийской и эстонской идентичностях и "русском мире"

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rus.DELFI.lv
четверг, 29 декабря 2016 г. 12:21
Латвии не повезло оказаться страной-сироткой: у Эстонии есть Финляндия, у Литвы — Польша, а Латвии не в кого вцепиться. Остается лишь полагаться на свои силы и искать свою идентичность. В качестве перспективного варианта латвийской идентичности, известный музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий предложил Союз русских и латышей. Каким он его видит, а также что он думает об эстонцах, латышах, русских Латвии и Эстонии Троицкий рассказал на Рождественской встрече издания "Новая газета - Балтия" в рижском Happy Art Museum.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Семья Артемия Троицкого с лета 2014 года живет в Таллине, где журналист читает лекции в университетах Эстонии и Финляндии, работает на онлайновой радиостанции Петербурга Imagine, ведет музыкальную программу на радио "Свобода", пишет статьи в эстонскую и российскую прессу. И живет припеваючи — "счастливой и достаточно безоблачной семейной жизнью": любимая жена, с которой он уже 15 лет, младшая дочь Лидия ходит в католический эстонский детский сад, а сын Иван — в еврейскую школу. Старшие дочери Троицкого учатся в Москве — во ВГИК и Школе британского дизайна.

На встрече с журналистами и поклонниками в в рижском Happy Art Museum Троицкий обобщил свои наблюдения за жизнью и успехами стран Балтии, а также русским миром в России и за ее пределами. Портал Delfi публикует самые любопытные цитаты.

Про историю успеха Эстонии. В каком-то отношении эта страна оставила Латвию далеко позади. Даже не буду говорить о своих субъективных ощущениях, чтобы меня, помимо русофоба, еще и латвиефобом не обозвали. Могу сослаться на разговор с замечательным режиссером-документалистом Виталием Манским, который живет в Латвии. Я его спросил, почему он перебрался в Ригу, а не в Эстонию. Он ответил: я приезжаю в Таллин — у вас тут какая-то Европа, а приезжаю в Ригу — будто из дома не уезжал. Для него это плюс…

В Эстонии не ощущается многое из того, что пришло из Советского союза. Там фактически все можно делать онлайн: начать бизнес, закончить бизнес, оформить любые документы — присутствие человеческого фактора в сфере управления и администрирования там почти не ощущается. Для России это вообще невозможно: вся российская коррупция строится на том, что ты кому-то даешь взятку, он решает твою проблему и улучшает жизнь…

В Латвии в этом смысле ситуация более-менее советская. Но я считаю, что в этом есть и свои минусы, и свои плюсы. С одной стороны, здорово, когда тебе ни перед кем не надо унижаться и что-то доказывать, глядя в пустые стеклянные глаза и давая на лапу. С другой стороны, когда постоянно имеешь дело с бездушными компьютерами, твиттами и онлайнами, становится некомфортно — хочется кому-то что-то рассказать, пожаловаться, услышать слово сочувствия, а в Эстонии этого не услышишь — там все онлайн.

Про русских в Эстонии и Латвии. Я в балтийских республиках еще с советских пор проводил много времени, даже жил тут, и подруги у меня были — латвийские и литовские. При том что на замыленный русский глаз от Ивангорода до Сувалок — все это одна абстрактная Прибалтика, я уже тогда понял, что это совершенно разные три страны. В том числе — разная судьба и ситуация с русскими людьми в этих странах.

В Литве их вообще очень мало по историческим причинам: то ли начальство крепко стояло, то ли лесные братья шороху навели. И они интегрированы — говорят по-литовски и так далее. Если и встают национальные литовские проблемы — они скорее связаны с поляками, чем с русскими.

В Латвии и Эстонии очень разный контингент русских. В Латвии русские всегда были наравне с латышами. Если говорить о современной ситуации, то администрация, партия и правительство, бюрократия и так далее — это все латышское. А если говорить о бизнесе, криминалитете и культуре, то тут примерно поровну, может даже на стороне русских и русских евреев перевес. Поэтому здесь национальные отношения всегда были обостренными: армия на армию.

В Эстонии подавляющее большинство русских — неинтеллигенция. Это бывшие военные, бывшие гастарбайтеры, в общем — рабочий класс, пролетариат, сфера услуг, продавцы, таксисты. Прослойка русской элиты там довольно незначительна.

На мой взгляд, дела с интеграцией в Латвии и Эстонии идут очень плохо. Почему? Не знаю. По-моему, если ты живешь в Латвии или Эстонии — живи тут хорошо, получай удовольствие. Если тебе тут не нравится — угнетают, притесняют, а единственный свет в окошке — Россия и Владимир Путин, то почему не уехать в Россию? Тем более, что при российском посольстве есть программа репатриации — там тебе раскатывают красную дорожку и даже подъемные дают. Знаете, сколько из Эстонии за последние пять лет таким образом уехало? 20 семей, из которых две-три вернулись… Они хают страну так и эдак, но что-то их тут держит и серьезно.

Думаю, в Латвии — то же самое. По-моему, это какая-то разновидность мазохизма… Не нравится — измени жизнь: не хочется из постылой Латвии в Россию — езжай в Германию или Швецию, но жить и жаловаться — самое жалкое, что может быть.

Про эстонцев и латышей. Я считаю совершенно неудовлетворительной и ситуацию с противоположной стороны — со стороны латышей и эстонцев, которые постоянно говорят об оккупации, исторических обидах и угрозе, которая от русских исходит. Довольно беспочвенные утверждения. Как у русских с их экзистенциальной обидой, так и у латышей-эстонцев — обида на русских, историю, оккупацию. Все это в прошлом. Я на эту тему придумал удачную метафору: нельзя ехать на автомобиле вперед, постоянно глядя в зеркало заднего вида. Это то, чем занимаются и латыши с эстонцами, и русские в балтийских странах. Вместо того, чтобы думать о будущем и сделать свою жизнь на самом деле интересной, творческой и продуктивной.

Про историю неуспеха Латвии. В каком-то смысле, Латвии очень не повезло. Если сравнить Латвию, Литву и Эстонию, то мы видим, что у двух крайних стран есть какие-то ориентиры. У Литвы это Польша и католицизм, они движутся в эту сторону. У Эстонии — Финляндия и нордическая история. Латвия оказалась как бы страной-сироткой. Нет у нее такого магнита и не очень понятно, куда ей двигаться.

Имеется лишь какая-то абстрактная Европа, но тут она не работает. Зато она хорошо сыграла в случае с Украиной. Почему так стоек был Майдан, в отличие от всех московских сборищ? Потому что у них была реальная альтернатива: "Україна - це Європа!" Они себе эту цель внушили — это их мощная притягательная сила. Нельзя сказать, что Россия — сиротка, тогда уж сиротинище, но и у нее тоже нет того вектора притяжения, как у украинцев, эстонцев или литовцев…

Поэтому Латвии во многом тяжелее, чем той же Эстонии, которая вцепилась в "фиников" и долбит тоннель до Хельсинки, пока не возникнет единый город Тельсинки. В общем-то хорошая и достаточно реалистичная перспектива. А из Риги — куда тоннель прикажете строить? Нет такого места. Поэтому надо полагаться на свои силы, искать свою идентичность. Я абсолютно уверен, что как раз в Латвии может очень хорошо сработать такая идентичность, как Союз латышей и русских — творческий, искренний и неформальный, а не то, как бредят политики с той и другой стороны. Надо, чтобы люди этого хотели. Думаю, у Латвии может потрясающе получиться.

Про альтернативный русский мир. Само выражение "русский мир" по-путински — это уродливая и отвратительная альтернатива настоящему русскому миру. Есть прекрасное слово "русский" — за ним стоит все, что угодно: от березок и Андрея Рублева до Пушкина и Гагарина. И слово "мир" — это прекрасно. Во всех смыслах. По-отдельности — два прекрасных слова. К сожалению, этот человек прекрасное словосочетание превратил в помойку. С ним ассоциируется не мир, а война — агрессия и подлянка. Это абсолютно русофобское изобретение.

В списке русофобов я бы точно поставил на первое место Путина, ну и дальше по списку — Медведев, Сечин, Соловьев, Киселев. Альтернативой русскому миру в их понимании я бы назвал великую русскую культуру, великий русский язык, великий русский народ. При всех своих закидонах, это прекрасные люди: добрые, душевные, честные. Да, иногда малодушные, но в принципе, смелые. Иногда слишком склонные к апатии и компромиссам, но, в принципе, готовые стоять до конца. Это очень противоречивые люди. В русском человеке очень легко разбудить какие-то дурные качества, что в последнее время путинистами и было сделано. Обидно, надо в русских проявлять и вдохновлять их лучшие качества, как это неоднократно бывало в истории…

Может, одна из очень немногих хороших вещей, которые я отметил в этом году, заключается в том, что русские люди за границей стали как-то организовываться. Вся эта многомиллионная русская диаспора от Балтии до Америки и Австралии была разобщенной и атомизированной, а в истекающем году я впервые увидел попытки самоорганизации. Прошли два форума "Свободная Россия" в Вильнюсе, несколько собраний памяти Бориса Немцова… Я знаю много заслуживающих внимания людей, которые считают, что в России в ближайшее время грядут серьезные перемены, но моя личная интуиция на эту тему помалкивает пока. Если этого не произойдет в России, может, этой точкой для консолидации умного и благородного русского мира станет заграница?

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