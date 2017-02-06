Археологи предполагают, что нашли на горе Гедиминаса останки участников восстания 1863-64 годов

Есть предположение, что это могут быть останки участников восстания 1863–1864 годов.

"Во время исследований мы обнаружили захоронения пяти человек, но полностью открыли и исследовали два. В первом захоронении мы нашли останки одного человека, а другое захоронение - групповое, в нем обнаружены останки трех человек", - утверждает в пресс-релизе старший научный сотрудник Отдела Средних веков и Нового времени Национального музея Литвы, археолог Арунас Калеюс.

По словам археолога, останки были захоронены со связанными за спиной руками, без гробов, они были засыпаны известью.

Рядом с останками одного из захороненных найден серебряный медальон, который был изготовлен в середине XIX века. Эта находка позволяет археологам выдвинуть гипотезу, что захоронения сделаны не ранее второй половины XIX века. Архивные документы показывают, что эти останки уже были обнаружены в 1915–1916 годах.

Поэтому сделана предпосылка, что это могут быть останки участников восстания против царских властей России 1863–1864 годов, казненных в Вильнюсе, на Лукишкской площади.

В 1863–1864 годах на Лукишкской площади был казнен через повешение или расстрелян 21 участник восстания, в том числе и лидеры повстанцев - Сигизмунд Сераковский и Константин Калиновский.