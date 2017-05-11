Аргументы в парламенте поразили: не знаешь, плакать или смеяться

10 мая на заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения обсуждали поправки к закону о контроле над алкоголем. Представителям сферы культуры, которые хотели выразить свое мнение, дали понять, что все они - алкоголики, которые ради прибыли готовы продать все, что угодно.

В числе деятелей культуры была Вида Рамашкене, которая является организатором крупнейшего в Литве кинофестиваля Kino pavasaris (его проводят с 1995 г.). 10 мая ей довелось познакомиться с представителем Литовского союза крестьян и зеленых, одним из наиболее ярых борцов за трезвость Юозасом Дапшаускасом.

"Я видела его первый раз в жизни. Он бросил мне такие обвинения, что я не знаю, плакать или смеяться. Я сказала, что неадекватно проталкивают этот закон (о контроле над алкоголем), поскольку перед этим мы были на заседании Комитета по культуре.

Я не была с ним знакома, дискуссии не было, ситуацию не оценили. Он и говорит: "А вот ты за деньги, полученные за счет алкоголя, продала бы отца, мать и детей". Я была поражена, поэтому представилась и спросила, вы, что, знакомы со мной, дала визитную карточку. Он, конечно, отвернулся, а его коллега сказал, ну вот, получил и все", – смеясь, рассказала Рамашкене.

По ее мнению, такое поведение инициаторов и защитников поправок мало-мальски некультурное.

"Другой момент, у них нет аргументов. Мы объясняли, что мы против чрезмерного употребления алкоголя. У нас все-таки есть долгосрочные соглашения, заключенные в рамках действующих законов. Вот и возникает вопрос, как продолжать деятельность.

Но ведь они ни во что не вникают, у них есть свои "талибанские" идеи и все тут. И я просто считаю, что в демократическом государстве не должно быть таких решений без дискуссий. Это даже не бескультурье, это хамство", – спокойно сказала Рамашкене.

Организатор "Дней вина" Раса Старкувене также удивлялась поведением Дапшаускаса и его единомышленников в парламенте:

"Честно говоря, я думаю, что все слышали, когда мы ждали в коридоре. С самого начала все они вместе с человеком Вильнюсского саюдиса фотографировали нас и обозвали алкоголиками. А потом, когда мы разговаривали рядом с журналистами, рядом с камерами, я спросила, почему они оскорбляют людей.

Он мне сказал, что вы все вообще взяточники и можете говорить, сколько хотите, но мы знаем, кто за вами "стоит". Ну, извините, что это за человек? Возникает вопрос, Как можно таких людей пускать в парламент, не говоря уже о создании инициативных групп, когда тебя обвиняют во взяточничестве и еще не знаю в чем".

По словам собеседницы, она с этим человеком встречалась и прежде, поэтому не очень удивилась:

"Он ни во что ставит всех людей, всех предпринимателей считает идиотами, "коррупционерами" и взяточниками, он прямо заявляет об этом".

Дапшаускас сказал, что не оскорблял этих женщин и других людей, которые были в парламенте:

"Это интерпретация. Я говорю: есть как есть, которые могут за деньги продать даже своих детей, но тут еще есть запятая. Но даже алкогольная промышленность, которая очень старается ради прибыли, например, президент Гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас. Даже он так делает: публично говорит, мой сын - абстинент. Он прилагает массу усилий, чтобы увеличить продажи алкоголя. Он своих детей защищает, но других, общество, чужих детей, для него это... Это мое мнение. Я это сказал. Если они услышали что-то другое, это уже их проблема".

Он отрицал, что называл кого-то публично алкоголиками.