Апрель попрощается неприятной погодой

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ru.DELFI.lt
суббота, 29 апреля 2017 г. 09:37
Последние выходные апреля не будут приятными, особенно суббота, когда во всей стране ожидаются сильные дожди. В воскресенье осадков будет меньше, местами будет появляться солнце. Станет немного теплее. Более теплую и солнечную погоду можно ожидать на следующей неделе.
© DELFI / Karolina Pansevič

В субботу утром во многих районах ожидаются осадки, будет дуть северо-западный ветер. Днем ветер юго-западный. В южный районах страны дождь постепенно прекратится. В последнюю очередь он прекратится в северо-западной Литве, но местами возможен мокрый снег. К вечеру дождя уже не будет, местами возможны прояснения. В Вильнюсе и Каунасе наиболее обильные осадки ожидаются в первой половине суток. В это время температура около 5 градусов тепла. Днем будет пасмурно, осадков меньше, до 8 градусов. В Шяуляй 4-5 градусов тепла, осадки. На взморье также не будет тепло, около 4 градусов, дождь.

В воскресенье облачность снизится, местами небольшие осадки. Ветер западный. В Вильнюсе и Каунасе облачно. Ночью и утром 3–4, днем 9–10 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине суток будет пасмурно, около 2 градусов тепла. Днем облака рассеются, до 9 градусов. На взморье небольшой дождь, 4 градуса тепла. Днем облака рассеются, около 7 градусов.

По прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник и вторник будет дуть восточный, северо-восточный ветер, будет облачно, местами возможны дожди, температура не будет отличаться от воскресной. Со среды возможно потепление до 13–16 градусов, чаще будет появляться солнце.

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