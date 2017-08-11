Апелляционный суд: подозреваемый в обмане Facebook и Google Римашаускас буден выдан США

Суд отклонил жалобу Э. Римашаускаса. Решение этого суда в деле об экстрадиции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Американские правоохранители подозревают, что Э. Римашаускас обманом выманил у Facebook около 98,9 млн. долларов, а у Google - около 23,3 млн. долларов, показывают документы, которыми располагает BNS.

17 июля Вильнюсский окружной суд постановил выдать литовца для уголовного преследования. Э. Римашаускас это решение суда обжаловал. Адвокат гражданина Литвы утверждает, что его действия должна расследовать литовская правоохрана.

Правоохранительные органы США обвиняют Э. Римашаускаса в том, что, рассылая сфабрикованные электронные письма на предприятия США, выдавал в них себя за работников зарегистрированной в Азии компании. Деньги, которые присылали ему американские компании, по всем подозрениям, он направлял на свои банковские счета. В соответствии с обвинениями, преступления были совершены в 2013-2015 годах.

Правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За два первых преступления ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.