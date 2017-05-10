Антикоррупционная комиссия получила жалобу на канцлера правительства

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ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 14:53
Парламентская Антикоррупционная комиссия получила запрос в связи с деятельностью канцлера правительства Милды Даргужайте, которая затеяла реформу правительственного аппарата.
Milda Dargužaitė
© DELFI / Orestas Gurevičius

Председатель Антикоррупционной комиссии Виталию Гайлюс сказал DELFI, что в жалобе просят оценить реформу и выяснить, учитывается ли отчет Госконтроля, в котором речь идет об ответственности госслужащих и работников, устроенных по договору.

Госслужащих принимают на службу на конкурсной основе, в их отношении действуют определенные требования, им грозит ответственность за унижение звания госслужащих, но у них есть и определенные привилегии.

В отношении работников по договору дополнительные требования не выдвигаются, их трудовые отношения регламентирует Трудовой кодекс.

Из запроса видно, что в правительственной канцелярии госслужащих хотят заменить работниками, работающими по трудовому договору.

"Мы получили информацию о принятии на работу. Госконтроль указал, какова ответственность и компетентность госслужащих и людей, работающих по трудовому договору. Спрашивают, обоснована ли эта разница и учитывают ли замечания Госконтроля. Если обосновано, но никаких расследований проводить не будем. Но обращение было, поэтому попросили канцелярию ответить", - сказал DELFI Гайлюс.

По его словам, комиссия ждет ответа правительственной канцелярии.

DELFI напоминает, что проводится реформа правительственной канцелярии, которую должны завершить 18 июля 2017 года. В ходе реформы сокращают штатные единицы с 210 до 170. В канцелярии в начале реформы было 200 работников, значит, уволят 30 человек или откажутся от 40 штатных единиц (10 были свободны).

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