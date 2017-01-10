Английский регулятор констатировал четвертое нарушение у NTV Mir Lithuania

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BNS
вторник, 10 января 2017 г. 14:48
Английский регулятор аудиовизуальных медиа OFCOM установил, что российский телеканал NTV Mir Lithuania в четвертый раз нарушил Кодекс транслирования (КТ).
NTV Mir
© youtube.com

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) информировала, что получила сообщение OFCOM о том, что регулятор дал обстоятельную оценку содержанию телепрограммы "Чрезвычайное происшествие. Расследование", показанной 15 апреля 2016 года на канале NTV Mir Lithuania лицензированным OFCOM транслятором Baltic Media Alliance Ltd.

По мнению OFCOM, было нарушено правило КТ, согласно которому информация должна подаваться с соблюдением принципа беспристрастности.

ЛКРТВ констатировала нарушение в этой программе в мае прошлого года.

"Это для нас своего рода поддержка, что и регулятор Соединенного Королевства, которому принадлежит упомянутый транслятор, также дает оценку действиям NTV Mir Lithuania", - сказала заведующая отделом информирования общества ЛКРТВ Бируте Кяршене.

В этой программе рассматривались темы коллаборационизма литовцев и латышей во время Холокоста в странах Балтии, положения русского национального меньшинства в странах Балтии и возрождения фашистских движений в этих странах.

"Приведенная информация во многих случаях основывалась не на доказательствах, а на домыслах. Рассматриваемые темы, очевидцы событий, собеседники и эксперты были подобраны так, чтобы иллюстрировать и подтверждать утверждения ведущего программы или корреспондента, правда была представлена лишь частично, создавалась совокупность негативной информации о Балтийских государствах и их жителях, зрителей настраивали против них и против других", - говорится в сообщении ЛКРТВ.

BNS
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Английский регулятор констатировал четвертое нарушение у NTV Mir Lithuania (13)

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Английский регулятор аудиовизуальных медиа OFCOM установил, что российский телеканал NTV Mir Lithuania в четвертый раз нарушил Кодекс транслирования (КТ).
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