Анализ питьевой воды в Расейняй: обнаружен не только мышьяк

В Расейняйском районе снова растет обеспокоенность в связи заражением мышьяком питьевой воды. Более детальное исследование показало, что в воде обнаружены и другие опасные для здоровья элементы.

В начале июня в селах Шенлакис и Ражайтеляй в Расейняйском районе были распространены уведомления, предупреждающие жителей не использовать воду для приготовления пищи.

Эксперты из компании Raseiniai Vandenys, которые проводили плановую проверку, обнаружили увеличение количества мышьяка в скважинах.

Жителям опасной зоны вода по-прежнему транспортируется в цистернах. Это может занять много времени, поскольку эксперты, которые пытаются установить масштаб загрязнения и его источники, сообщили о дополнительных обстоятельствах, усложняющих работу.

Во вторник об этом были информированы члены муниципального совета Расейняйского района. Эксперты компании, которая проводила анализы, сообщили, что анализы на мышьяк в некоторых районах показали наличие других веществ, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье.

Было установлено, что критическое содержание фтора и бора встречается в воде Немакщяй, Гиляй, Анжиляй, Палепяй и Шлюжай. Повышенный уровень бора может привести к повреждению желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мужских яичек, а также оказать негативное влияние на развития плода.