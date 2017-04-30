Американский литовец предлагает не смотреть на эмиграцию, как на катаклизм

После исчезновения "железного занавеса" Литва пользуется возможностью посмотреть мир, поэтому на эмиграцию не стоит смотреть как на катаклизм. Таков взгляд эту проблему профессора экономики американского колледжа Геттисберга в Пенсильвании Римвидаса Балтадуониса.

Председатель Сейма и Комиссии общины литовцев мира в интервью DELFI сказал, что люди мигрируют и в будущем будут делать это еще чаще. Р.Балтадуонис призывает Литву найти для эмигрантов возможность сохранить гражданство.

- В начале этого года в Литве проживало 2,85 млн. человек. Прогнозируют, что к 2047 году нас останется 1,99 млн. В последнее десятилетие в среднем в год эмигрируют порядка 30 000 жителей. Что это означает для Литвы?

- На мой взгляд, часть общего движения является просто следствием глобального, динамического мира, который ускоряется и становится более интенсивным. Происходящее сейчас движение не обязательно одностороннее, без возврата. Человек межвоенного периода (между Первой и Второй мировыми войнами - DELFI), сев на корабль и уехав в Америку, должен был проститься со своей семьей на всю жизнь. Сейчас литовцы из Норвегии, Англии возвращаются каждые выходные, есть такие, кто живет в Вильнюсе, ездит на работу в Лондон, а на выходные возвращается в Литву. С учетом контекста ЕС, а также и Норвегии, возможно, они декларировали место назначения и живут где-то еще, может быть, так удобнее, семьям легче воспитывать детей, однако это не означает, что они уехали навсегда.

Мне кажется, особенно в ЕС, люди мигрируют и будут мигрировать в будущем еще больше, разве что не произойдет каких-нибудь катаклизмов, когда вновь будет ограничена свобода передвижения или будут разорваны определенные международные договоренности, которые не позволяли бы мигрировать. Однако в данный момент у нас есть эта свобода передвижения, которую мы получили после восстановления независимости. На самом деле это был глоток свежего воздуха.

Находившаяся за "железным занавесом" Литва, у которой не было возможности посмотреть мир, этим пользуется. Это прекрасно и многие уехавшие люди возвращаются назад. Хотя показатели эмиграции для нас пока не являются положительными, то, что в этом году 20 000 человек вернулись в Литву - это позитивный знак. Возможно часть вновь уедет и вернется. На этот процесс я смотрю реалистично, живу в Америке и вижу, как люди из одного штата переезжают в другой и это не последняя остановка. Я профессор, готовлю студентов к будущему и говорю им: 5-7 раз, когда вы смените карьеру, это нормально, возможно повороты карьеры приведут в абсолютно другие края. (...) Нужно анализировать результаты, создать условия, чтобы они знали об ожидающих их в Литве возможностях для того, чтобы вернуться и воспользоваться ими. Думаю, что с изменением ситуации они вернутся.

- Результаты проведенного в этом году в Великобритании опроса показали: 55% опрошенных литовцев говорят, что "брексит" подтолкнет их к получению гражданства Британии, даже если из-за этого они потеряют литовское гражданство. Кажется, что Литве грозит потеря нескольких десятков тысяч граждан.

- Это было бы очень большой потерей. Лишение паспорта - это потеря очень сильной связи с Литовским государством, даже и национального идентитета, ослабление связи этого человека с Литвой. Мы должны приложить все усилия и призываем членов Сейма искать все способы, пока идут переговоры по "брекситу", найти способ, чтобы литовцы могли сохранить гражданство. Высказанная литовцами позиция, что они приняли бы гражданство другой страны, даже если у них отнимут или им придется отказаться от гражданства Литвы - часто это связано с судьбой других людей. Часть из них хочет защитить членов семьи, например, хотят, чтобы дети закончили школу, другие, возможно, думают о близких, которые остались в Литве и их переводы обеспечивают благополучие близких. Мы действительно должны прилагать все усилия, чтобы сохранить связь этих граждан с государством.

- Дискуссии о двойном гражданстве мы слышим из года в год, однако нет никакого прорыва. Вы не устали, у вас не сложилось впечатления, что затягивание решения и является ответом власти, что двойного гражданства не будет?

- Мы верим, что это не так, мы видим, что новый Сейм показывает инициативу и имевшее место политическое соглашение нужно приветствовать (114 членов Сейма зарегистрировали поправки к закону о гражданстве - DELFI). Это уникальная вещь, в Литве много вопросов, мнения на которые расходятся очень быстро, поэтому соглашение по этому вопросу - хороший знак. Конечно, дела говорят сами за себя. Мы на самом деле готовы оказывать содействие, помочь и присоединиться к попыткам поиска возможностей.

- Возможности ищут, однако и президент Даля Грибаускайте, и эксперт по конституционному праву Витаутас Синкявичюс предупредили, что это возможно лишь путем референдума. Похоже, что предложение членов Сейма узаконить двойное гражданство путем изменения закона никуда не ведет.

- Входящие в комиссию и другие, консультирующие нас юристы, четко утверждали, что сказать, является является ли предложение конституционным, может лишь Конституционный суд в полном составе - этого не может сказать никто другой. Не будем забывать, что дети уехавших после 1990 года литовцев, которые не могут сохранить гражданства, уже сейчас могут иметь двойное гражданство, им уже не нужно выбирать между гражданством Литвы и другой страны. Это огромная победа, которой мы уже достигли. Точно так же и с братьями и сестрами литваков, которые выехали в межвоенное время, сейчас они уже могут иметь гражданство и Литвы, и другой страны. Маленькие шаги сделаны и этого не стоит забывать. Мы надеемся, что этот шаг, который мы пытаемся сделать с Сеймом, ищем решения в рамках права и Конституции, будет удачным. Приветствуем, что как Сейм, так и правительство, ищут решение.

- Что бы вы сказали тем, кто говорит, что двойное гражданство нужно только для удобства, из личной выгоды, а также тем, что напоминает, что невозможно быть обязанным двум государствам?

- Я бы приветствовал каждого литовца, который стремится сохранить связь с Литовским государством, пытаясь сохранить гражданство Литвы, вне зависимости от того, куда его и его семью забросила жизнь. А на обязанности я был предложил смотреть очень практично: их обычно устанавливают и предусматривают последствия их нарушения отдельные законы отдельной страны и международные соглашения.

- Что община литовцев США думает о происходящих в Литве процессах? Что у них вызывает беспокойство?

- Литовскую общины США заботит дальнейшее развитие Литвы, безопасность, демографические процессы, углубляющееся социальное отчуждение. Поэтому мы и далее работаем с учреждениями властей США с целью обеспечить дальнейшую поддержку Литвы, усиления не только деловых связей, но и связей между неправительственными организациями по обе стороны Атлантики, оказываем материальную помощь различным литовским инициативам.