Американские ракеты "Пэтриот" в Литве: чему обрадовался Вильнюс и на что разозлился Кремль?

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ru.DELFI.lt
пятница, 12 мая 2017 г. 15:09
Во время визита в Литву глава Пентагона Джеймс Мэттис избегал открытого разговора о возможности размещения в Литве системы ПВО "Пэтриот". Правда, не пожелавшие назвать свое имя чиновники подтвердили, что эти ракеты будут дислоцированы в Литве. Когда это произойдет, что это значит и каковы возможности этих ПВО?
S-400
© DELFI

Во время визит в Литве Мэттису задали несколько вопросов о дислокации ПВО "Пэтриот" в Литве. Об этом неофициально говорят с октября прошлого года.

Как настоящий дипломат Мэттис от прямого ответа ушел, сказал лишь, что "американцы разместят в Литве то, в чем будет необходимость".

Однако не пожелавшие себя назвать американские чиновники сказали местным журналистам, что одна батарея "Пэтриот" "может появиться в регионе в июле, во время учений".

После этого посыпались различные интерпретации. Если не учитывать контекст, можно подумать, что в Литве США разместит неустановленное количество систем "Пэтриот" на долгое время и сделает это перед или во время российских учений "Запад".

Однако на деле, если углубиться в сообщение, станет ясно, что ПВО разместят только на время учений.

Поэтому о дислокации "Пэтриот" перед или во время учений "Запад" или о долгосрочной дислокации ПВО в Литве пока не говорят.

Кроме того, речь о батарее - это небольшая единица. Однако уже одна только доставка ПВО на время учений имеет большое значение. И не только символическое.

10-21 июля в Литве, Чехии и Румынии пройдут международные учения Tobruk Legacy. Литовские военные примут в них участие не в первый раз. Во время учений в Литве разместят 350 военных-союзников. Американцы доставят в Литву системы ПВО "Пэтриот" и Avenger (для ракет Stinger). Все ракеты будут настоящими, а не учебными.

Почему известие о ПВО "Пэтриот" возмутили Россию при том, что она сама дислоцировала в Калининградской области системы ПВО С-300 и С-400? Москва постоянно подчеркивает, что ее действия - ответ на укрепление сил Альянса у российских границ.

Одной из причин может быть то, что Кремль расценит это как нарушение равновесия военной мощи. Россия до сих пор наслаждается количественным превосходством в регионе – в Западном военном округе дислоцировано больше всего военных сил, которые в несколько раз превосходят военные силы в соседних странах НАТО.

Кстати, пропагандистский портал vesti-kaliningrad, оценил дислокацию ПВО "Пэтриот" в Литве как угрозу дислоцированным в Калининграде "Искандерам".

"Зачем американцам нужны эти зенитные ракетные комплексы около Калининградской области? К примеру, министерство обороны Польши не скрывает, что последняя модификация "Пэтриот" может сбить российскую ракету "Искандер". Вот и выяснилась цель", – пишет автор статьи Андрей Выползов.

"Между тем "Бешеный пёс" не скрывал, что цель поездки в Прибалтику несколько другая. А именно намерение увидеть "как идут дела у германской боевой группы". То есть косвенно глава Пентагона признал, что инспектирует, по сути, колониальные войска", - уверял Выползов в статье о визите Мэттиса в Литве.

Однако автор vesti-kaliningrad так и не объяснил, почему США во время учений вообще должны сбивать российские баллистические ракеты. А если бы "Пэтриот" на самом деле предназначалась для "Искандеров", тогда возникает вопрос, почему Россия вообще должна запускать эти ракеты в сторону стран НАТО? Ведь "Пэтриот" может сбить только уже запущенную баллистическую ракету – такова одна из функций этой системы ПВО.

Может ли система "Пэтриот" PAC-3 уничтожить запущенную Россией ракету "Искандер" - пока лишь вопрос теоретических дискуссий.Однако Польша, в которой США в 2010 г. разместили несколько "Пэтриот" PAC-2 в этом году приобрела 8 батарей "Пэтриот" PAC-3.

Польша, как и Литва, чувствует себя неприятно после того, как в Калининградской области разместили баллистические ракеты малой дальности. Прежние учения "Запад" показали, что российские военные тренируются, имитируя удары баллистических ракет с ядерным зарядом по Варшаве. Отсюда и желание Польши защититься при помощи ПВО.

Потребности Литвы пока не такие масштабные, она хотела бы хотя бы прикрыть воздушное пространство и стратегические объекты от возможных авианалетов.

Поэтому уже только кратковременная дислокация ПВО в Литве поможет литовским военным ознакомиться с системой обороны иного уровня, увидеть, как в интегрированной сети работает ПВО. Не исключено, что Литву устроило бы даже постоянное размещение "Пэтриот" недалеко от Литвы, на границе с Польшей.

Это очень важно не только в деле обмена данными с союзниками, но и для получения знаний , практического опыта, поскольку Литовская армия сейчас нуждается и в будущем будет нуждаться в специалистах, которые могли бы работать со сложными информационными технологиями, системами связи и подобными современными средствами.

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