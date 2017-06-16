Алексей Лухтан: археология - это детство народа, куда всегда хочется вернуться

Известный литовский археолог вспомнил свою учительницу истории Инну Фроловскую, которая привила ему любовью к древности: "Она заразила нас любовью к этому".

"Я помню еще в пятом классе мы с моим одноклассником поспорили, кто из нас будет археологом. Он пошел другой стезей, а я выбрал археологию. И вот я в археологии уже много десятилетий", - рассказал гость программы.

Отвечая на вопрос, правда ли, что на территории древнего литовского города Кернаве ему удалось провести чрезвычайно масштабные раскопки, А.Лухтан сказал, что изучил лишь небольшую часть этой исторической местности.

"Это богатый археологический памятник, где люди жили на протяжении десяти тысячелетий. На ней представлена вся наша древняя история, дописьменная и ранняя письменная история, потому что Кернаве стала столицей Литвы во времена правления великого князя Литовского Тройдена и потом почти столетие была одним из крупнейших центров, зачатком нашей государственности. И перекопать такой огромный объект невозможно. Кроме того, мы и цели такой не ставили. В 2004 году этот объект стал объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО", - напомнил археолог.

Но А.Лухтан рассказал, как археологи открыли Кернаве для людей, которые "теперь едут в Кернаве, как в Мекку".

"Когда мы в студенческие годы ездили в Кернаве, это было маленькое заброшенное место без асфальтированных улиц, где свиньи лежали в песке прямо посередине дороги. Все это было заросшее крапивой, покосившиеся заборы, тишина, спокойствие, только величественное городище и заросшие высокой травой луга у его подножия (напоминали об истории - DELFI). Все, больше ничего не было. Это была фантастическая, непознанная для археологов terra incognita“, - продолжал он свой рассказ.

Раскопки там начались в 1979 и теперь проходят там ежегодно, их проводят уже ученики А.Лухтана. Также 6-8 июля Кернаве принимает гостей ежегодного Фестиваля археологии, который начинает в день коронации Миндаугаса.

"Это огромный международный фестиваль и каждый год там бывает что-то новое. Надеемся, что и в этом году будут новые интересные моменты. А сама идея возникла даже не у нас, мы лет 16-17 назад участвовали в подобном фестивале в Западной Польше и, вернувшись оттуда, решили, почему бы не сделать у нас такой фестиваль. И практически без финансирования организовали первый фестиваль. Всем это людям понравилось, и эта традиция разрослась. Люди хотят столкнуться с историей, увидеть, посмотреть как все было, а не только по книжкам", - говорил А.Лухтан.

ВКЛ в миниатюре

Сам ученый считает себя человеком Великого княжества Литовского. Его отец родом с Волыни, а со стороны матери он поляк. Бабушка — из старого польского дворянского рода, а сам А.Лухтан родился и вырос в Вильнюсе. Бабушка и отец археолога (известный врач-онколог) оказали большое влияние на его любовь к истории.

"Одними из первых моих игрушек были книги. В 6 лет я листал оригинальную энциклопедию Брокгауза и Ефрона царских времен в роскошном коленкоровом переплете. А бабушка была носителем исторического прошлого нашей семьи. Она рассказывала, как далекие предки участвовали в битве с османами под Варной, откуда род пошел. Все это производило на ребенка огромное впечатление. Я думаю, моей первой учительницей истории была моя бабушка", - вспоминал он.

"Черные копатели грабят наше прошлое"

По его словам, для археологической находки важна не столько ее ценность, сколько контекст, в котором она была обнаружена, в то время как у "черных археологов" она теряет основную часть своей информации. Черные копатели, к сожалению, действуют и в Литве. А.Лухтану даже пришлось быть свидетелем на судебном процессе против таких людей. Они систематически раскапывали один из исторически важных могильников.

"Для нас важен контекст, связь вещей между собой, тогда эта находка не просто предмет, который украшает витрину музея, сколько источник исторической информации. А черные археологи — это проблема повсюду, они просто грабят наше прошлое", - утверждал археолог.

Афганистан так же дорог

Изыскания А.Лухтана не ограничиваются раскопками в Литве, он также принимал участие в экспедициях в Афганистане. По его словам, когда их самолет приземлился на эту землю, ему хотелось ее поцеловать.

"Когда ты приходишь к памятнику времен Чингисхана, и все это лежит на поверхности, для археолога, конечно, это шок. Афганистан стал для меня так же дорог, как Литва", - признался ученый. Всего он провел четыре экспедиции в Афганистане.

А.Лухтан пояснил читателям и слушатенлям, что археология может ответить на массу актуальных для Литвы вопросов и уже на них ответила.

"Наша письменная история очень короткая. Регулярный государственный архив начал создаваться в Литве лишь на рубеже XIV-XV веков после принятия христианства, а вся более ранняя наша история лежит в земле. И мы можем ответить на массу вопросов: когда появились первые жители на нашей территории, кто они были, какова их этническая принадлежность — это сложный вопрос, но археолог ищет на него ответ уже совместно с представителями разных наук. Так что масса информации скрыта в археологических материалах и ответить на них очень и очень интересно. Археология — это детство каждого народа, а всегда хочется вернуться в детство", - утверждал А.Лухтан.

Он также добавил, необходимо понимание того, что без знания своей истории трудно жить, создавать и развивать свою страну.

"Мне очень понравилась надпись на полуразрушенном музее в Кабуле: Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - напомнил ученый читателям DELFI и слушателям rusradio.lt



Грюнвальд как пример объединения народов

С самого начала существования Великого княжества Литовского его жители называли себя литовцами или литвинами, но были, по сути, представителями всевозможных национальностей.

"Ведь в Грюнвальдском сражении кто только не принимал участие: и служившие у Витовта татары, и русскоязычное православное население восточных областей ВКЛ, и литовцы из Литвы, я уже не говорю о союзниках поляках, и чехи, даже армяне. Кого только там не было. Их объединяла идея — как остановить агрессию Ордена", - отметил он.

По словам археолога, Грюнвальдская битва изменила ход истории, правда, Литва не воспользовалась всеми его результатами.

"Орден не был добит и не был занят Мариенбург. Но в любом случае сражение было эпохальным, выдающимися, вошедшим в мировую историю, показавшим, что объединившиеся народы могут отстоять свою независимость", - констатировал А.Лухтан.

Гость программы признался, что всегда чувствовал себя представителем Великого княжества Литовского, потому что семейная традиция связывает его и с Литвой, и с Беларусью, и с Украиной, и с Польшей.

"На всей это территории жили мои предки. Я везде себя чувствую свободно — в Беларуси, Украине. Западная Украина, Волынь, это родина моего отца. Родился и вырос я в Вильнюсе, родина моя - Литва, но я себя больше чувствую частью именно этого огромного культурного пространства, на котором кончалась Европа. Дальше начиналась Азия", - заключил он.