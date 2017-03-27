Актуально для работников: накопленный отпуск пересчитают округления в пользу работника не будет

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 марта 2017 г. 16:40
Трехсторонний совет договорился о сокращении отпуска. Однако кое-что надо знать и тем, кто планирует отпуск в этом году.
© Shutterstock nuotr.

С 1 июля, когда в Литве должен вступить новый Трудовой кодекс, отпуск будет составлять 20 рабочих дней вместо 28 календарных, половину из них можно будет брать частями.

Все накопленные до вступления в силу нового ТК дни отпуска пересчитают: за каждые 7 календарных дней будут давать 5 рабочих (6, если рабочая неделя составляет 6 дней).

Например, за 20 накопленных дней отпуска, дадут 14,28 рабочих дней (20x5:7=14,28). Соцмин комментировал, что в таких случаях количество дней будут округлять до целого числа, значит в данном случае будет 15 рабочих дней.

Правда, 27 марта представитель Соцмина Вита Балюкявичене информировала, что в новом ТК не утверждено правило округления чисел после запятой в пользу работника. Она не смогла пояснить, как будут поступать в таком случае.

Более продолжительные отпуска могут быть регламентированы в коллективных договорах.

С 1 июля одна часть отпуска не может быть короче 10 рабочих дней или 12 рабочих при 6-дневной рабочей неделе.

Работники, накопившие отпуск больше чем за 3 года, смогут использовать его до 1 июля 2019 г.

Адвокат Вида Петрилайтите уверена, что математический пересчет отпусков сильно на времени отдыха работников не отразится

"Надо помнить, что неважно, сколько у работника накопится отпуска и какого, к примеру, за стаж, все это переведут в рабочие дни. Они никуда не пропадут. Весь пакет - календарные дни, переведут в рабочие.

Если на самом деле сохранится принцип перевода в пользу работника, если будут цифры после запятой, то работник ничего не теряет.

Да, может быть косвенное влияние на работников, которые могут пользоваться более гибким графиком отпусков с понедельника по пятницу, такие работники, быть может, в будущем ощутят разницу. Но особого влияния, я думаю, не будет", – сказала адвокат.

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