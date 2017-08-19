"Я в политику не вмешиваюсь, но мне хотелось бы, чтобы мы существовали с народами всего мира в контакте, потому что жизнь так коротка, так быстротечна. Все равно в конечном итоге мы все умрем, зачем же мы подгоняем это время смерти сами и создаем такую обстановку в мире, что еще чуть-чуть и все взорвется? Для чего все это?", - задается вопросом в интервью DELFI известный российский актер Евгений Князев.

Евгений Князев - актер Театра имени Е.Вахтангова, хорошо известный зрителю по главной роли в фильме "Вольф Мессинг: видевший сквозь время". Он также театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России.

Артист приехал в Друскининкай в рамках фестиваля "Международный летний театральный Перекресток", где был показан спектакль режиссера Павла Тихомирова "Супруги Каренины" по инсценировке Розой Сирота романа "Анна Каренина" Л.Толстого. Роль Анны исполнила Людмила Чурсина, а роль Алексея Каренина сыграл Евгений Князев.

Как признается актер, роль Алексея Каренина его "преследует": чуть раньше он сыграл ее в пластической постановке известного хореографа из Литвы Анжелики Холиной.

В интервью DELFI актер рассказал о непростой истории театра им. Вахтангова и о том преображении, которое произошло с театром после прихода нынешнего его руководителя Римаса Туминаса.

"С последней работой Р.Туминаса «Царь Эдип» мы ездим много по миру, и где бы мы ни выступали, везде она производит ошеломляющее впечатление на зрительский зал. Мы гордимся, что к нам попал такой режиссер, и, по сути, нам все равно, какой он национальности, потому что театр — это дело межнациональное", - говорит актер.

"Анна Каренина". Фото театра им.Вахтангова

- В Литву на фестиваль вы приехали со спектаклем "Супруги Каренины", как он создавался?

- Во-первых, у меня прекрасная партнерша — Людмила Чурсина, которая предложила мне этой работой заняться. Она с этим материалом уже работала с Изилем Заблудовским, артистом Большого драматического театра. Потом его не стало, работа эта ушла, и вот сейчас Людмила Алексеевна предложила восстановить эту работу. Это чтение романа вслух, это даже не спектакль, это попытка осмыслить жизнь двух людей.

Меня роль Алексея Александровича Каренина преследует, потому что когда-то я хотел сыграть в спектакле "Анна Каренина", и даже была написана пьеса, кажется она называется "Алексей Каренин", но мне Римас (Туминас) сказал: у меня для тебя будет другое предложение, и это тоже будет роль Алексея Каренина. В итоге я ее получил - эта была драматическая пластическая постановка Анжелики Холиной.

Эта постановка очень неожиданная и необычная. Там все слова, которые произносятся Карениным, произносятся движением, жестом. И когда мне Чурсина предложила эту работу вспомнить, восстановить и попытаться ее прочитать в теперешнем времени, я подумал, что все то, что я недоговорил на сцене в пластике, я попробую выговорить здесь словами.

Работал эта, возможно, несколько сырая, но стоило попробовать и раз уж случился этот фестиваль в Литве, а это родина моего художественного руководителя Римаса Туминаса и он является президентом этого фестиваля, я подумал, а давайте попробуем!

Я ведь очень люблю жанр филармонической работы, например, я читаю "Пиковую даму", это моноспектакль, в нем я играю один все роли, а здесь мы играем Каренину и Каренина.

Кроме того, у меня есть программа "Борис Годунов" с симфоническим оркестром, с которой я выступаю в филармонии и езжу по стране. Я также делаю программу о Марине Цветаевой. Так что вот такая филармоническая жизнь мне нравится.

Да и интерес зрительский к этому жанру возвращается. Люди хотят слышать тексты, наверное, наелись эстрады, этой легковесности, и понятно, что жизнь не есть исключительно веселье.

- Довелось ли вам посмотреть спектакль М.Карбаускиса "Русский роман", который рассказывает о взаимоотношениях другой пары - Льва Толстого и его жены?

- Да, и мне этот спектакль очень понравился. И когда закончился этот спектакль, мне впервые в жизни захотелось позвонить Жене Симоновой и сказать, какую замечательную роль она сыграла. Я сказал: "Женечка, просто вас благодарю".

Я побывал в настоящем театре. Это хорошая драматургия, хорошие актерские работы все, а у нее особенная работа. И опять же это Миндаугас Карбаускис, Марюс Ивашкявичюс. Это все замечательно.

- Главным руководителем вашего театра является также литовец Римас Туминас, не слишком ли перегружена Литвой театральная Москва?

- Нет, не слишком. И тут как посмотреть... Ведь я работаю в театре им. Вахтангова. Это русский театр, но только основал его осетин, долгие годы им руководил армянин, потом опять армянин, и потом немного поруководил русский В.Ульянов. И что же, хватит юга, дайте нам севера, теперь у нас литовец.

- А если сравнить ульяновский и туминовский театры?

"Анна Каренина". Фото театра им.Вахтангова





- Я не могу сравнивать, для меня существует только Вахтанговский театр. Есть его история, а театр родился в 1921 году необычным ярким спектаклем "Принцесса Турандот", и театр всегда в общем-то занимал лидирующее положение, правда, дела шли иногда лучше, иногда хуже.

А тут вдруг что случилось со страной, она развалилась, бывшие союзные республики стали отдельными государствами. Россия рухнула, и нужно было выживать. И неужели кто-то в это время будет заниматься театром? Конечно, нет. И театр был в плохом состоянии.

У нас были периоды, когда в театр ходило очень немного народу. 90-е были страшные годы, на Арбате не было света, было темно. Тогда вся страна превратилась в челноков, люди ездили, чтобы выжить в Китай, Турцию. На Новом Арбате все это продавалось, там появились палатки, а все стадионы превратились в рынки, это было страшное зрелище.

Кому в такое время нужен театр? Однако он был нужен, и мы играли спектакли, и театр им. Вахтангова существовал и все-таки присутствовал на карте театральной Москвы.

Я в театре работаю почти 40 лет, бал, например, такой спектакль, как "Три возраста Казановы", который 25 лет были в репертуаре театра. И поэтому я не могу сказать, что у нас было до такой степени все плохо.

Да, был такой провис, когда Рубен Симонов в последние свои годы ставил неудачные спектакли, зрительский интерес к нему падал, но актеры все равно оставались, потому что все те артисты, которые достались Римасу, это артисты из того времени. А уж те известные артисты, то что и говорить: Борисова, Яковлев, Ульянов, Максакова, Шалевич, Купченко! И, поработав с Римасом, они подтвердили, что они высококлассные артисты.

Нам нужен был режиссер, и он появился. И когда Римас сказал, что нам надо славу этого театра восстановить, все стало получаться. Римас Туминас ваш соотечественник, мы им гордимся, а он своим именем прославляет Литву.

Когда мы ездим на гастроли по Европе и США, всегда звучит, что это российский режиссер из Литвы. Это приятно, у нас работает и прекрасный литовский композитор Фаустас Латенас и художник Адомас Яцовскис, это такой триумвират, они вместе делают спектакли. Так что дай бог здоровья и сил Римасу, чтобы он занимался театром. Заслуга его в том, что он занимается театром в высоком смысле этого слова. Он не лезет в политику, он занимается духом человеческим!

Посмотрите его спектакли "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Маскарад", "Пристань". С последней его работой "Царь Эдип" мы ездим много по миру, и где бы мы ни выступали, везде она производит ошеломляющее впечатление на зрительский зал. И мы гордимся, что к нам попал такой режиссер, и, по сути, нам все равно, какой он национальности, потому что театр — это дело межнациональное.

"Царь Эдип". Фото театра им.Вахтангова

- Герои спектакля Р.Туминаса "Улыбнись нам, Господи", в котором и вы исполняете одну из центральных ролей, как завороженные, повторяют фразу "В Вильнюс!", как некогда три сестры говорили: "В Москву, в Москву ..." А у вас с Вильнюсом связаны какие-то воспоминания?

- Да, я бывал в Вильнюсе, мне он всегда казался красивым, это очень необычный старинный город, я его любил. В студенческие годы мы, чтобы побывать в этих городах, садились в поезд, и приезжали на день или два в Вильнюс, и в Ригу, и в Таллинн. И поэтому у меня сохранились самые лучшие воспоминания об этом городе.

Я в политику не вмешиваюсь, но мне хотелось бы, чтобы мы существовали со всеми народами всего мира в контакте, потому что жизнь так коротка, так быстротечна. Все равно в конечном итоге мы все умрем, зачем же мы подгоняем это время смерти сами и создаем такую обстановку в мире, что еще чуть-чуть и все взорвется? Для чего все это? Давайте поживем, ведь жизнь короткая такая.

- И в этом очень философском спектакле Туминаса герой Сухорукова как раз говорит: "Мне все народы нравятся, но лучше быть ольхой..."

- Это очень понятное мне высказывание. Действительно, мне все народы нравятся, какая разница, кем ты будешь, кто ты...

Вот есть дерево, оно растет в разные времена года и разная погода на него воздействует, но потом приходит весна, оно обновляется,появляются новые листочки. "А если тебя срубят?", - спрашивает мой персонаж. - "А новый росток пойдет из корня, он все равно появится".

- Не могу не спросить о фильме "Вольф Мессинг", который принес вам довольно широкую известность... Когда вы настраивались на волну, не проявлялись ли у вас какие-то интуитивные, телепатические или провидческие качества?

- Интуиция — это, наверное, то, что делается. Сказать, что я обладаю этой интуицией, сложно, да и не хочется об этом говорить, потому что это очень внутренние вещи. Иногда ты думаешь, надо что-то сделать, а потом все-таки откладываешь, не звонишь, чувствуешь, что не надо. А потом приходит какой-то день, ты берешь телефон, набираешь номер, и у тебя все складывается. Получается, что ты к этому медленно шел. Но к «Мессингу» это не имеет отношения.

Это есть у каждого человека, и все исследователи мозга, например, Татьяна Черниговская, говорят о том, что наш мозг человеческий работает не в полную силу. Это всего 5%, а то и меньше, а если он будет работать на 10%, мы сможем ощущать и те невидимые поля, которые существуют в природе. Ведь есть и электрические, и магнитные поля.

Ведь мы сейчас сидим с вами, разговариваем, а какое количество волн вокруг! Так что необходимо заставить человека развиваться — не пользоваться интернетом впустую, а развиваться. И именно те, кто учатся, являются двигателями жизни.

- Спасибо за беседу.