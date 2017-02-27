Акнисте. Литовцы-разбойники, пограничный роман и ценные литовские жены

Жители столицы Латгалии – Даугавпилса – часто ездят через границу в литовский Зарасай: кто за дешевыми местными продуктами, кто – за впечатлениями, кто на традиционные скачки на лошадях по льду. Еще каких-то сто лет назад этой границы могло и не быть: Литва претендовала на значительный кусок Латгалии, вплоть до Даугавпилса. В конце концов, в этих местах захоронен самый любимый литовский король Миндаугас, который в 1263 году вместе с сыновьями направлялся к родственникам жены в Аглону и был коварно убит литовской знатью. Полтора года назад местные литовцы открыли ему памятник.
Портал DELFI изучает вновь ставшую актуальной тему изменения границ, пытаясь понять, как это происходило в странах Балтии в XX веке, как решались спорные моменты и как смена границы меняла жизнь простых людей.
Но современная граница сдвинулась к юго-западу: к Латвии отошло Акнисте и с окрестностями. Сегодня этот регион "кормят" окучиваемые немцами торфяники, психиатрическая лечебница, леса, туризм и трудолюбивые крестьяне. В том числе – местные литовцы, которых в крае осталось около пяти процентов. Их бывшие соотечественники закупают у акнистян молоко, продают им вдвое дешевле газ и угоняют за границу сельхозтехнику.