Акция 13 января "Незабудка" - пожертвования добровольческим силам

Уже ставшая традиционной акция 13 января (День защитников отечества) "Незабудка" призывает почтить память погибших за свободу, пристегнув значок – цветок незабудки. Второй год подряд деньги, вырученные от продажи значков, пойдут в поддержку Добровольческих сил.

За символическое пожертвование значки можно приобрести в торговых точках Narvesen и Lietuvos spaudа по всей территории Литвы. Также незабудку можно бесплатно прислать с сайта www.neuzmirsk.lt.

В прошлом году на вырученные от продажи значков средства добровольческие силы приобрели два прибора ночного видения с необходимой комплектацией. Также приобрели необходимую экипировку, которую передали украинским борцам за свободу. В мае 2016 г. отряд добровольцев из Литвы ездил в Украину для обучения украинских военных.

"Незабудка" – это бумажный цветок-значок, который 13 января на одежду, с левой стороны груди призывают пристегнуть послы акции президент Литвы Даля Грибаускайте, командующий добровольческими силами Артурас Ясинскас, советник президента банка SEB Гитанас Науседа, профессор Альфредас Бумблаускас, главный редактор DELFI Моника Гарбачяускайте-Будрене, журналисты DELFI Вайдас Салджюнас, Витаутас Йокубаускас, журналисты 15min Паулюс Гритенас, Довидас Панцеровас, Паулюс Раманаускас.

Незабудка стала символом этого дня в знак того, что подвиг защитников свободы и память о них живы.