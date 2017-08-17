Аисты прогнозируют перемены: птицы готовятся к отлету

ru.DELFI.lt
четверг, 17 августа 2017 г. 17:13
Наверное, многие обратили внимание на то, что стаи аистов собираются на полях. Особенно большие стаи формировались в минувшие выходные. Нередко такие стаи насчитывают сотню и больше птиц. Орнитологи знают, что так птицы готовятся к отлету в теплые страны.
Gandrai Šalčininkų rajono laukuose
© P. Raudonikytės

В воскресенье большая стая птиц собралась в Марцинконисе. Они большими группами слетались в деревню, сели на высокие здания, деревья, столбы. Больше 200 птиц село на поле. Отдохнув, они поднялись и улетели. Часть птиц осталась в Марцинконисе. Утро они поднялись в воздух и улетели белой пеленой. Некоторые птицы погибли, зацепившись за провода, и остались висеть на них, другие упали на землю.

В Марцинконисе аисты часто останавливаются перед отлетом на юг, однако остаются ночевать они нечасто. В этом году птицы рано собираются на юг, на основе 39-летних наблюдений можно сделать вывод, что чаще всего они улетают 23 августа. Правда, однажды они покинули Литву 11 августа, самое позднее время отлета – 1 сентября.

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