Агентство BNS обратилось в прокуратуру по поводу взлома системы

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BNS
четверг, 13 апреля 2017 г. 16:30
Новостное агентство BNS в четверг обратилось в Генпрокуратуру с просьбой начать досудебное расследование относительно ложного сообщения, опубликованного в результате взлома редакционной системы агентства.
BNS

Фейковая новость под названием "Эхо Сирии в Латвии: Солдаты США отравились ипритом" была опубликована в системе BNS в среду после обеда на литовском и русском языках. В ходе внутреннего расследования BNS установлено, что имело место незаконное использование аккаунта администратора управления контентом www.bns.lt.

В фейковой новости на литовском и русском языках говорится, что американские военнослужащие в Латвии отравились ипритом. В конце текста написано, что находящийся на дне Балтийского моря иприт - это экологическая "бомба замедленного действия" и "Только Кремль знает, когда она взорвется".

В январе центр данных BNS в Эстонии стал мишенью кибернетических атак.

Несколько дней назад кибератаке подвергся новостной портал 15min.lt. До этого подобная атака имела место и в апреле прошлого года. Портал delfi.lt подвергался кибератакам в 2016, 2014 и 2013 годах.

BNS
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