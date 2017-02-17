Адоменас опрошен свидетелем по делу концерна MG Baltic

Депутат-консерватор Мантас Адоменас в пятницу опрошен в качестве свидетеля в деле о политической коррупции, связанном с концерном MG Baltic.

"Да, участвовал (в опросе), в качестве свидетеля в Службе спецрасследований (ССР)", - сказал BNS М. Адоменас.

Он отметил, что правоохранительные органы заинтересовались несколькими его встречами с вице-президентом концерна Раймондасом Курлянскисом.

Политик утверждает, что встречался с бизнесменом для "обсуждения политического положения", - сказал парламентарий.

Консерватор также сообщил, что не обсуждал с Р. Курлянскисом никаких конкретных законопроектов или вознаграждения за голосования с сейме.

В прошлом году правоохранительные органы начали досудебное расследование торговли влиянием и взяточничества. Бывший председатель Либерального движения Элигиюс Масюлис принял от Р. Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна. ССР, проводящая расследование, также сообщила, что есть подозрения в том, что Р. Курлянскис через депутата и представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился повлиять на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в пользу интересов концерна.