Абсурдный порядок: налоги взимали, а выплат не дадут

Бизнес и жителей постоянно призывают честно платить налоги – так они могут быть уверены в социальной защите и получении выплат. Но на деле все обстоит иначе: по новому порядку, матерям и отцам выгодно обманывать государство, а чиновники не видят никакой проблемы.

В редакцию DELFI обратилась будущая мать Виргиния (имя и фамилия редакции известны).Она рассказала, что недавно ездила в "Содру", чтобы узнать, какое пособие по уходу за ребенком будет получать.

Однако новости ее шокировали. Поскольку она работала по авторскому договору, никакое пособие она не получит.

"Но если человек за месяц заключает 2, 3 или 5 авторских договоров, работодатели за него платят налоги, на что идут эти деньги, уплаченные за легально работавшего человека? Работники "Содры" сказали, что ничем помочь не могут", – удивлялась читательница.

Комментируя проблему, представители "Содры" косвенно признали DELFI – иногда те, кто уплатил больше налогов, получают меньше выплат или вообще их не получают.

В комментарии сказано: чтобы получить пособия по материнству, отцовству или по уходу за ребенком, нужно иметь годовой трудовой стаж за последние два года.

Т.е., например, если Грета 12 месяцев будет работать за 1 евро в месяц (закон этого не запрещает), за нее заплатят в "Содру" около 4,8 евро. Она получит необходимый стаж и право на минимальную выплату по уходу за ребенком, сейчас это 156,66 евро (получать эти деньги женщина будет больше двух лет).

А, к примеру, если Рамуне за полгода получит 3000 евро по авторскому договору и заплатит 580 евро налогов, она все равно не получит права на пособие.

Соцмин, который на новый порядок "социальную модель" истратил миллионы евро, не видит в этом никакой проблемы.

На вопрос, справедлив ли такой порядок, заведующий отделом социального страхования министерства Вайдотас Калинаускас сказал, что все в порядке, ведь в первом случае человек работает по трудовому соглашению и у него постоянная работа, а доходы авторов нерегулярные.

Представитель ассоциации "Национальное собрание активных мам" Раса Жемайте убеждена, что ситуацию надо менять.

"Я думаю, что такая ситуация сложилась потому, что люди, работающие по авторскому договору, в течение долгого времени вообще не были застрахованы социальным страхованием. Просто у нас нет длительной практики. Когда авторские обложили содровскими налогами, снова пошли примитивным путем и учитывают не суммы, а сроки. В большинстве стран этот срок составляет около 6 месяцев, тогда полученные доходы делят на этот промежуток времени, при подсчете пособий и другой помощи", - сказала Жемайте.

На вопрос, не стоит ли сократить отпуск по уходу за ребенком, который в Литве очень длинный, Жемайте сказала:

"В Литве сложилась уникальная ситуация: у нас самый длинный отпуск по уходу за ребенком, но при этом больше всего детей за чертой бедности. Очевидно, что система не отвечает потребностям детей. Дети являются детьми не только первые два года жизни, они дети - до 18 лет.

Другие страны это понимают, поэтому как в плане налоговых льгот, так в сфере системы образования и здравоохранения сделано все для долговременной поддержки семьи и побуждения людей работать. В Литве этого нет. Есть только два года, когда можно отведать этого пирога. Все это понимают, как и то, что после этих двух лет долго придется платить и ничего не получать взамен".

Она скептически оценила возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, пока не действует система, подобная тем, что есть в других странах, пока нет понимания, что ребенок - ребенок до совершеннолетия или получения диплома о высшем образовании, а не только первые два года жизни.