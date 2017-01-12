Абсурдная новинка: взносы в "Содру" за работу покойных

С начала текущего года вступили в силу новые законы, выясняются новые подробности, связанные с тем, кому придется платить взносы в "Содру". В числе таких людей – жители, которые получают доходы за счет лицензий за свои творения или принадлежащие им творения уже умерших авторов.

До конца прошлого года действовало исключение - взносы в "Содру" с таких доходов не платили. В этом году льгота уже не действует.

Член совета Ассоциации авторских прав на аудиовизуальные творения Юстинас Гарляускас назвал это новшество абсурдным, поскольку нигде в мире нет подобных налогов.

"Содровские налоги на интеллектуальное имущество - это беспрецедентный случай. Не только на творение живых авторов, но и на творения тех, кто ушел в мир иной, а эти права перешли к наследникам. Это коснется не только людей творческих, но и авторов научных открытий, владельцев зарегистрированных патентов или наследников", – сказал собеседник.

Он привел в пример творчество покойного исполнителя Витаутаса Кярнагиса. Когда звучит его музыка, собранная выручка поступает его наследникам.

"... в число спасателей дефицитного бюджета "Содры" войдут и мертвые.Как сказал председатель парламентского Комитета по культуре (т.е. рамунас Карбаускис), цель - включить в число плательщиков содровских налогов как можно больше людей", – не скрывал иронии Гарляускас.

По словам Гарляускаса, после того как Литва ратифицировала Бернскую конвенцию "Об авторском праве и смежных правах", авторские права защищают 70 лет после смерти автора. Значит круг налогоплательщиков расширяется: Бернардас Бразджёнис, Юстинас Марцинкявичюс, казис Сая, Витаутас Кярнагис, Янина Дегутите, Юозас Грушас, Юргита Иванаускайте, Марцелиюс Мартинайтис, Сигитас Гяда и др. И это уже не говоря о кино.

Пресс-секретарь Минкульта Марюс Гурскас в комментарии DELFI написал, что непростительно, что люди узнали о новом налоговом порядке только после того, как он вступил в силу.

"Закон был принят в июне, но до конца года обсуждались поправки к нему, и "Содра" не информировала жителей о налоговой системе, действующей с 1 января 2017 года.

Большая часть проектов в сфере культуры и искусства планируют и заявки подают осенью, заключаются соглашения с партнерами в разных странах подписывают, поэтому такое внезапное изменение порядка с Нового года по сути уменьшает возможности осуществления проектов, проекты становятся дороже, вносится хаос и появляются недоразумения – в других странах и представить себе не могут, что налоги могут поменять за одну ночь", – сказал он.

Соцмин пока не объяснил по какой причине было решено изменить закон и обложить налогами доходы, полученные за использование творений по лицензии.

Тариф налога на полученные от авторских гонораров средства, если человек не работает по трудовой, составляет 38,7% или 40,7%, если человек накапливает средства в пенсионном фонде II ступени (заказчик платит 29,7%, а автор – 9 или 11%, если накапливает средства в пенсионном фонде II ступени), а если человек работает по трудовой, тариф составляет 39,98% или 41,98% (заказчик платит 30,98%, а автор – 9 или 11%).