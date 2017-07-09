Абитуриентов призывают внимательно выбирать университеты

На фоне дискуссий по поводу реформы высшего образования, абитуриентов призывают внимательно выбирать университет и оценить свои возможности в обучении. Заявления о поступлении в высшие школы абитуриенты могут заполнять до 19 июля, напоминает ЛРТ.

Абитуриентов при выборе высшей школы в Литве или за рубежом призывают обращать внимание на рейтинг учебного учреждения.

По мнению специалистов, не стоит выбирать учебу в зарубежных университетах только по причине желания учиться не в своей стране, поскольку не все страны находятся на уровне высшего образования Литвы.

В международном рейтинге университетов этого года Вильнюсский и Вильнюсский технический университет Гедиминаса поднялись и обосновались среди двух процентов лучших мировых университетов.

При выборе программы обучения, предлагают обратить внимание на опыт учебного учреждения, преподавателей, результаты трудоустройства выпускников, предоставляемую практику и возможности для международного обмена.