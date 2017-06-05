90% ТВ на языках стран ЕС: Латвия не пойдет по "литовскому сценарию"

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rus.DELFI.lv
понедельник, 5 июня 2017 г. 14:27
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) не считает, что Латвия должна последовать примеру Литвы, постановившей, что как минимум 90% ретранслированных и доступных в интернете телепередач должно быть на официальных языках Евросоюза.
PBK Pirmasis baltijos kanalas
© DELFI / Andrius Ufartas

Как пояснила агентству LETA глава Совета Даце Кезбере, в Латвии состав населения отличается от литовского, поэтому дальнейших дискуссий по этому вопросу не будет.

При этом Кезбере отметила, что Латвия достигает тех же целей, что и литовцы — укрепления позиций госязыка и уменьшения влияния российского информационного пространства — при помощи других мер. Например, увеличением доли контента на латышском языке в эфире Латвийского радио.

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На прошлой неделе Сейм Литвы постановил, что программы на официальных языках Европейского Союза (ЕС) должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в Интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм.

"Так мы будем поощрять употребление государственного языка и других официальных языков, уменьшать зависимость от информационного пространства Кремля", — заявил автор идеи Лауринас Кащюнас. Он также отметил, что на данный момент "до 30% всех ретранслируемых программ в Литве идут на русском языке".

Литовская комиссия по радио и ТВ, которая 6-12 марта изучила сетку программ литовских телеканалов, установила, что на телеканале Lietuvos rytas 38% эфирного времени занимала созданная в России продукция, включая анонсы фильмов или программ. На канале BTV российские программы и фильмы занимали 35,5% эфирного времени, на канале TV6 — более 7%, на каналах TV3 и TV8 — примерно по 2% эфирного времени.

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