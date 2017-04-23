6 июля гимн исполнят на 100 городищах

В этом году 6 июля, в день коронации Миндаугаса, "Национальную песнь" - гимн Литвы, исполнят на 100 городищах в разных частях страны.

"100 городищ выбрали не только потому, что этот год - год городищ Литвы. Приближается 100-летие государства. Исполнение гимна на 100 городищах будет отличным тоном, заданным перед столетним юбилеем",- сказал автор идеи "Национальная песнь вокруг мира" Раймундас Даубарас.

Городища выбирали мэрии, учитывая их историческое значение, кроме того, в каждой мэрии должны были выбрать как минимум одно городище. Всего в Литве насчитывается около 840 городищ, свидетельствующих языческом наследии.

Выбранные городища до 6 июля отметят на специальной интернет-платформе. Люди смогут регистрироваться для участия в мероприятии, которое пройдет 6 июля. За каждым городищем закрепят своего вестника, известного в конкретном районе человека, общественного деятеля или заслуженного деятеля, который задаст первый тон в едином исполнении гимна.