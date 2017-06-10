50 участников АТО получат медпомощь в Литве

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ru.DELFI.lt
суббота, 10 июня 2017 г. 07:21
Президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте договорились о прохождении лечения 50 украинских военных - участников АТО в Литве, сообщает novyny.online.ua.
© AFP/Scanpix

Об этом информирует официальный сайт главы Украины.

«Дополнительно 50 украинских воинов госпожой Президентом приглашены в Литву, где они получат качественную и современную помощь», - отметил Порошенко во время рабочей поездки в Харьков с Далей Грибаускайте.

Глава Украины поблагодарил Грибаускайте за то, что ее страна и народ оказывали очень важную поддержку Украине в сложные для нашего государства времена. Он считает, что «эта помощь имела не просто огромное значение, когда нам поставляли амуницию, пулеметы, одежду, медикаменты, но имела огромное символическое значение».

По словам Порошенко, Грибаускайте была первой, кто позвонил и предложил помощь в лечении и реабилитации украинских воинов.

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