45 лет исполнилось со дня самосожжения Ромаса Каланты

14 мая исполняется 45 лет событию, когда, протестуя против советского режима, сам себя поджег Ромас Каланта.

Сразу после этого начались акции протеста, что не имело прецедента во всем СССР, а в Литве дало импульс дальнейшей борьбе за независимость страны, сообщает ЛРТ.

После смерти Р.Каланты обострились несанкционированные протесты. На улицы Каунаса вышли несколько тысяч человек. Для подавления протестов были собраны вдвое превосходившие по количеству их участников милиционеры и военные.

В ходе двухдневных протестов было задержано порядка полтысячи демонстрантов.

Сегодня есть согласие по поводу того, что весна 1972 года является нерядовой страницей истории Литвы, поскольку события в Каунасе имели значительные последствия для Саюдиса и стремления обрести независимость Литвы.

Действия Р.Каланты нашли отклик не только в Литве или СССР, но и обратили внимание на ситуацию в оккупированной стране и в международном масштабе.

14 мая в Литве отмечают День гражданского сопротивления.