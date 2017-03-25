26 марта Литва переходит на летнee время

В последнее воскресенье марта, 26 числа, Литва переходит на летнее время. Стрелки часов переводят на час вперед в 3 ч. ночи.

Это означает, что по вечерам дольше будет светло, однако спать завтра будем на час меньше. Летнее время будет действовать до последнего воскресенья октября, когда стрелки часов переведем на час назад.

Согласно данным, люди привыкают к новому времени в течение двух недель, поэтому многие этим переходом недовольны – утверждают, что это вредит здоровью людей и психологическому их состоянию. Однако сторонники этого порядка говорят, что перевод часов помогает эффективнее использовать дневной свет.