20 центов решили судьбу жителя Паневежиса

Два года назад ввели обязательную декларацию имущества и доходов, что привело к тому, что в очереди на социальное жилье стало в два раза меньше просителей. Из очереди за 20 центов был исключен житель Паневежиса, простоявший в очереди 12 лет, пишет Sekundė.

Как новый порядок сказался на судьбах просителей социального жилья?

Несмотря на то, что постоянно акцентируют чувствительность социальной сферы, конкретная помощь людям зачастую застревает в капкане бюрократии. К примеру, жителя Паневежиса Эдгараса Беляускаса, 12 лет стоявшего в очереди на получение жилья, исключили из нее в июне прошлого года, поскольку 50-летний мужчина получил на 20 центов больше установленных доходов. В очереди его оставили бы, если бы его доходы поставили 3916,80 евро в год.

"Как только я узнал, что меня исключили, я обратился к руководству мэрии, но никакой реакции. Я писал в службу контролера Сейма, сейчас меня вернули в очередь", – рассказал Беляускас.

Контролер Сейма Раймондас Шукис раскритиковал администрацию Паневежской мэрии за формальное решение проблемы. Он призвал руководство мэрии как можно скорее вернуть мужчину в очередь.

Однако недоразумение было решено после того как Соцмин в прошлом году подкорректировал информационную систему помощи семьям. Ранее она не округляла доходы граждан и заявки на помощь отклоняла даже при превышении установленной суммы на 1 цент.

"Раньше можно было предоставлять жилье даже тогда, когда доходы на 20% выше установленных. С нового года эта разница может составлять до 25%. Значит доходы упомянутого жителя Паневежиса автоматически отвечают требованиям", – сказала представитель Паневежской мэрии Раса Римшене.

Беляыскас убежден, что он в Паневежисе такой не один.

"Я думаю, что и другие попали в такую ситуацию. Я слышал, что в прошлом году из очереди исключили очень много людей. Это бюрократизм, когда такие решения принимают из-за центов и не учитывают человечность.

Паневежские власти очень упрямые – мне пришлось доказывать правду через сеймовского контролера. Неужели было трудно создать комиссию и обсудить мои условия жизни – просто тут дело в принципе", – сожалел мужчина.

Римшене рассказала, что после введения нового порядка из 1184 человек в очереди на получение социального жилья осталось 581, а в 2016 г. - всего 366 семей.