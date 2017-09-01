Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сообщил DELFI, что 1-го сентября в магазинах будут установлены предупредительные знаки.

"Как и с 22 часов в обычные дни запрещена торговля алкоголем, так и 1-го сентября это действует - весь день", - рассказал он.

Л.Вилимас пояснил, что блокировка в кассах действует в целях упрощения процесса, чтобы потом не возникало никаких интерпретаций, был алкоголь продан или нет. Так всем проще, как бизнесу, так и самим людям, чтобы не возникало искушения.

"Таким образом можно исключить человеческий фактор. Самим кассирам проще: они прикладывают товар к кассе и видят, что этот товар не может быть продан. Ни в каких магазинах нельзя продавать алкоголь, вне зависимости от того, работает он круглосуточно, или нет. Запрет 1-го сентября действует все 24 часа", - говорил Л.Вилимас.

Согласно Закону о контроле над алкоголем, в Литве каждый год запрещено торговать алкогольными напитками 1-го сентября, за исключением предприятий общественного питания.

Этот запрет не распространяется на алкогольные напитки, которые продаются в поездах международного сообщения, кораблях, самолетах, которые перевозят пассажиров по международным маршрутам, а также на мини-бары в гостиничных номерах. Кроме того, запрет не действует и в магазинах tax-free и специальных торговых точках, где алкогольные напитки продаются только для пассажиров, уезжающих из Литвы.

Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем 1-го сентября обычно проводит дополнительные проверки хозяйственных субъектов в связи с выполнением запрета на торговлю алкоголем. Департамент также напоминает, что в Литве несовершеннолетним запрещено приобретать алкогольные напитки и за такое нарушение предусмотрена ответственность не только для продавца, хозяйственного субъекта, но и несовершеннолетнего, который приобрел алкоголь. Запрещена также покупка алкогольных напитков или их передача несовершеннолетним.