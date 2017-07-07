Золотой билет по Европе: иногда маршрут удивляет и опытных путешественников

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 июля 2017 г. 20:00
Для молодежи слово InterRail уже давно является синонимом приключений. Это возможность познакомиться с европейскими странами и взять от поездки столько, сколько можешь. Но InterRail постоянно расширяет круг своих поклонников – билеты привлекли внимание семей, групп и даже сеньоров.
InterRail
© Shutterstock

И в этом нет ничего странного – предложение постоянно пополняется новыми вариантами. Появилась возможность путешествовать на так называемых поездах-кабриолетах, выбирать эксклюзивные маршруты только вдоль побережий или по вершинам гор.

Жители Литвы привыкли и к тому, что поездка может начаться в сторону юга – от литовско-польской границы. Правда, есть надежда, что по мере совершенствования системы InterRail и обновления ее сети будут и хорошие новости для жителей нашей страны.

Все в руках путешественника

Представитель туроператора ZigZag Travel Рамуне Моркунене подтвердила, что билеты InterRail все чаще появляются в списке планов жителей Литвы. Больше всего привлекает то, что маршруты, предлагаемые InterRail, нередко удивляют.

InterRail
InterRail
© Vida Press

"Мне больше всего запомнился случай, когда пришла женщина старшего возраста и интересовалась поездкой в Швейцарию. Для меня тогда было открытием, что в Швейцарии есть варианты InterRail, которые доступны, если есть швейцарский паспорт. В этот тур были включены супермедленные поезда, которые позволяют все хорошо рассмотреть", - рассказала Моркунене.

Другой аспект, привлекающий поклонников InterRail - это аспект надежности и безопасности. Нет ни одного случая, когда путешественники рассказывали бы о серьезных проблемах.

"Мы интересуемся, как все прошло, как поездка. Отвечают, знаете, в Германии все должно быть точно, а поезда почти все опаздывали. Но если опаздывает один, то опаздывал и другой, поэтому мы успевали. [...]. В самом начале, поскольку поездка начинается с литовско-польской границы, билет надо было отметить на вокзале. Были недоразумения по вине польских служб, когда работники, не знали, что это за билет и как его отмечать. Приходилось объяснять, что и как, что нужна печать на билете. Но все доезжали, куда надо и достигали цели", - рассказала эксперт о возможных проблемах.

"Золотой билет по Европе" может принести молодежи еще больше радости. Несмотря на то, что цены на InterRail не кусаются, это все же не дешевое удовольствие. Поэтому задумали инициативу, которая стала проектом, представленным ЕС. Если все будет проходить слаженно, то он порадует многих совершеннолетних жителей Литвы.

"ЕС был представлен проект, чтобы граждане ЕС, которым исполняется 18 лет, на следующий год получили в подарок паспорт InterRail. Проект прошел первый этап конкурса, сейчас продвигается дальше. Может, и Литве повезет", - сказала Моркунене.

InterRail
InterRail
© Shutterstock

Перспектива присоединения – туманна

Правда, не радует ответ тех, кто интересуется, когда Литва подключится к системе InterRail.

"Надежда есть всегда, но даты – нет. Мы не можем прогнозировать, нет даже намеков. Может, слишком мало жителей Литвы путешествует, может, потому что Польша рядом, этого достаточно, может, слишком мало иностранцев хотят делать это в Литве. Поскольку железная дорога здесь плохо развита и поезда нескоростные. Но все небольшими шажками продвигается вперед, поэтому я отношусь к этому с оптимизмом", - сказала Моркунене.

Точный ответ на вопрос не удалось получить и у представителей "Литовской железной дороги" (Lietuvos geležinkeliai). Даже после появления европейской колеи, отношения с InterRail остаются под вопросом.

"В силу технических причин у нас нет возможности продавать билеты InterRail на поезда. С учетом растущего спроса на эти билеты компания планирует обращаться в рабочую группу, отвечающую за этот проект Eurail Group G.I.E., чтобы ей разъяснили условия продажи паспортов и проверки", - сказала пресс-секретарь "ЛЖД" Инга Чуберките.

Правда, она дала понять, что этот вопрос рассматривают и интерес к нему есть. На вопрос, принесло бы Литве пользу подключение к сети InterRail, был дан довольно точный ответ.

"Если бы у нас были технические возможности на продажу билетов InterRail Pass, теоретически мы могли бы надеяться на повышение международных перевозок на 0,5%", - сказала Чуберките.

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