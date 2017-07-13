Входящее в состав популярных продуктов масло вызывает рак

В настоящее время фастфуд переживает золотую эру. Различная выпечка, конфеты, шоколадная паста, мороженое и полуфабрикаты стали частью рациона людей. Однако люди часто думают о избытке калорий в этих продуктах, не обращая внимание на опасную составляющую этой продукции, которая может привести к смерти.

Пальмовое масло входит в состав многих привычных для нас продуктов. Его можно найти в кондитерских изделиях и даже в некоторых молочных продуктах. Это масло входит в состав косметики, шампуней и биотоплива.

На первый взгляд пальмовое масло кажется безобидным ингредиентом, но особую опасность представляет способ его обработки. Если взглянуть на этикетки, мы можем заметить, что в состав большинства продуктов входит гидрированное пальмовое масло. Нередко производители не затрудняют себя и не указывают происхождение жиров, заменяя его общим названием растительное масло. Но если продукт дешевый, сомнений нет - в его состав входит именно гидрированное пальмовое масло.

В прошлом году Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) объявило об опасных веществах, образующихся во время переработки пальмового масла. Ученые обнаружили в нем токсичные вещества, которые повышают риск онкологических заболеваний. Особенно опасно, что продукты, в составе которых есть пальмовое масло, ежедневно употребляют в пищу дети. К примеру, гидрированное пальмовое масло входит в состав шоколадной пасты Nutella и печенья Oreo.

Можно ли снизить употребление этого масла? Конечно, но крупные производители пищевой и бытовой продукции сдержанно относятся к этому, поскольку надо думать, как сохранить обычную консистенцию продукта и менять рецептуру. Кроме того, предприниматели рады низким расходам на производство. Тут стоит также задать вопрос, готовы ли мы больше платить за сохранение здоровья?

Опасения в связи с качеством продуктов питания подогревают и комментарии диетологов. Врач-диетолог Дайва Пипирайте не скрывает, что в ходе переработки пальмового масла образуются транс-изомеров жирных кислот, которые наносят здоровью непоправимый вред.

"Если каждый день употребляют 5 г гидрированных жиров, то на 25% увеличивается опасность сердечных заболеваний и заболеваний кровеносной системы, а также риск других хронических заболеваний: онкологических, диабета второго типа, болезней суставов", – сказала диетолог.

Согласно евростандартам, безопасное количество транс-изомеров – 2 г/100 г жиров. К сожалению, литовские потребители не могут быть уверены в том, какое количество опасных веществ попадает в их организм. В Литве количество транс-изомеров в производстве до сих пор не регламентировано. Остается надеяться на честность производителя.

Представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Аушра Ишарене сказала, что немалая часть производителей старается учитывать опасность транс-изомеров, но это делают далеко не все. Печальные тенденции показали исследования в 2015–2016 гг., когда проверяли конфеты и в одних обнаружили очень большое количество транс-изомеров – в 20 раз выше нормы, 40 г/100 г жиров.

"Это побудило нашу службу говорить о регламентировании количества транс-изомеров в Литве, чтобы все производители соблюдали одни требования", – сказала Ишарене.