Самоуправству торговцев конец: устранят проблему, с которой сталкиваются пользователи интернет-магазинов

Многим пользователям знакома ситуация, когда ты хочешь что-либо приобрести в интернет-магазина, но вдруг появляется сообщение, что в данной стране услуга не предоставляется.

Часто такое бывает уже после регистрации на конкретных сайтах или во время попытки воспользоваться услугами – просмотреть видео или прослушать аудиозапись. Это явление называется региональной блокировкой, часто оно касается небольших рынков, но может доставить немало неприятностей. Ровно год назад вице-президент без портфеля Европейской комиссии Андрус Ансип представил целый пакет поправок, в них внимание уделено и региональной блокировке. Однако сектор электронных услуг явно не успевает за всеми новинками.

EK исследовала сектор интернет-услуг и выяснила, что в ЕС почти 60% поставщиков услуг в интернете используют региональную блокировку. Региональная блокировка неравномерно распределена по странам ЕС, но литовцев это радовать не должно.

"В Литве региональная блокировка одна из самых распространенных в ЕС. С ней сталкиваются около 70% людей, покупающих что-либо по интернету", – сказал адвокат Стасис Драздаускас. С ним согласен и председатель Ассоциации электронной коммерции Витаутас Воробьевас. Он заметил, что потребителю достаточно зайти на Amazon, и проблема будет налицо. "Вы увидите, что только несколько торговцев, скажем, из Германии или Великобритании, шлют товары в Литву. Я бы сказал, что это 50/50. Половина шлет, а половина - нет".

Почему Литва среди изгоев сектора электронных услуг? Виноватых искать не стоит. Причина очевидна – Литва это небольшой рынок и крупные игроки не считают нужным обращать на нее внимание. Именно отношение торговцев и поставщиков услуг больше всего тормозит идею развития гармоничного цифрового пространства.

"Более дорогая логистика, дорогой возврат, большие масштабы мошенничества. Одним словом, тут большая часть продавцов делает выбор: "Ай, не будем мы поставлять на этот рынок, и все", – продолжил Воробьевас. Он заметил, что это проблема не только Литвы – но и других небольших и особенно небогатых рынков.

Конечно, недальновидным было бы занимать позицию жертвы и утверждать, что ограничивают только свободу выбора граждан небольших стран. Во многих случаях эти обиженные сами становятся виновниками проблемы. Драздаускас уверен, что литовцы также ограничивают свободу жителей других стран: "Около 90% литовского бизнеса применяет региональную блокировку в отношении покупателей из других стран".

Воробьевас отметил несколько сфер, которым принцип регионального блокирования мешает:

• Снижается выбор.

• Потребитель лишается возможности выбора наиболее привлекательной цены.

• Ограничивается конкуренция.

"К сожалению, потребитель сейчас не защищен от регионального блокирования. Нет юридической основы, чтобы обязать торговца продавать и присылать товар в страну, где находится покупатель", – заметил Драздаускас.

Похоже, что самоуправству торговцев все же приходит конец. По действующим сейчас законам, закон о конкуренции считается нарушенным, если удается доказать, что региональное блокирование действует по принципу договоренности. Значит, если поставщик договаривается с электронным магазином и блокирует приобретение товаров гражданами других стран ЕС, этот договор можно обжаловать.

Похоже, вся эта борьба решается победой в пользу покупателей. Возможно, перемен долго ждать не придется, поскольку ответственные ведомства ЕС уже сейчас рассматривают возможность полностью запретить региональное блокирование на территории ЕС.

Перемены обрадуют не только пользователей электронных магазинов, но и потребителей услуг.