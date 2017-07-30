Продукты второго сорта: ЕК оплатит исследования "неправильной" колы и шоколада

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 30 июля 2017 г. 12:28
Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить финансирование исследований качества идентичных продуктов в Западной, Центральной и Восточной Европе, сообщает EUObserver.
© Shutterstock

"Мы знаем, что в Словакии и некоторых других странах это важная проблема. Словацкие потребители имеют полное право на продукты одинакового качества", — заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время пресс-конференции с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он отметил, что более низкое качество тех же самых продуктов в магазинах в Центральной и Восточной Европе — проблема всего Евросоюза, поскольку идея "граждан ЕС второго сорта" ему не нравится.

Для "новой Европы" — продукты второго сорта?

Проблему разного качества идентичных продуктов в странах "старой" и "новой" Европы на высшем уровне подняли страны "Вышеградской четверки" — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. На уровне слухов о существовании такой системы известно давно: например, в Латвии есть фирмы, которые специализируются на заказах стирального порошка из Германии. Несмотря на то, что марка и производитель порошка один и тот же, считается, что качество продукта для немецкого рынка выше. То же самое касается самых разных продуктов питания, от кока-колы (которая в Западной Европе, якобы, отличается по вкусу) до сыра или чая.

Летом 2017 года были обнародованы итоги исследования, которое проводилось по заказу правительства Словакии. Исследователи сравнивали одинаковые продукты одних и тех же производителей, которые продаются в магазинах в Словакии и Австрии. Состав девяти продуктов был практически идентичным, трех — различался незначительно, десяти — различался в такой степени, что это влияло на качество продукта в целом.

Было установлено, что кока-кола в Австрии слаще (в состав входит сахар, в словацкой коле — изоглюкоза), а рыбные палочки бренда iglo в Австрии содержат на 8,8% больше рыбы, чем точно такой же продукт в Словакии. Пакетики с чаем Earl Grey в Австрии продаются в упаковке из алюминиевой фольги, в Словакии — из бумаги. Фольга позволяет сохранить аромат и вкус чая. Сыр Emmental, который можно купить в Словакии, по структуре отличается от австрийского — в нем нет характерных дырок.

Ранее такое же исследование было проведено в Венгрии. Эксперты сравнили 24 идентичных продукта, которые продаются в сетях магазинов типа Lidl и Aldi. Выяснилось, что вафли Manner в Венгрии менее хрустящие, чем в Австрии, а венгерская Nutella отличается по вкусу и консистенции не в лучшую сторону. Обнаружена и разница в других продуктах.

Латвия: исследований нет, но качество товара может быть ниже

Проблема разного качества продуктов в магазинах актуальна и для Латвии. Несмотря на то, что масштабных исследований в стране не проводилось, глава Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис признает, что на местный рынок действительно иногда поступает менее качественный товар. Но если маркировка соответствует составу продукта, то тут и нет никаких нарушений, это уже вопрос этики.

Глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич причину видит в низкой платежеспособности населения стран Восточной Европы. Крупные производители снижают свои затраты, поставляя на рынки стран Восточной Европы более дешевые продукты и товары, используя при производстве более простую технологию. Например, кофе может быть приготовлен из более дешевых сортов кофейных бобов, Однако это не указывается в маркировке, чем и пользуется производитель.

Депутат Европарламента Инесе Вайдере (Национальное объединение) подала в Еврокомиссию несколько пилотных проектов, требующих финансирования. В том числе политик намерена добиваться сравнительного анализа и введения единого стандарта качества товаров в Латвии и Западной Европе.

Что не так с идеей "одинаковых" продуктов?

Введение единого стандарта качества для всего рынка ЕС на практике может оказаться не таким простым процессом, отмечает EUObserver. В частности, нужно понимать, что причина различий может скрываться в двух разных подходах производителей к работе на международном рынке.

В первом случае продукт продается под одним и тем же брендом в разных странах, но его состав различается, и об этом четко говорится на упаковке. В частности, на упаковке рыбных палочек, которые продавались в магазинах в Австрии и Венгрии под одним брендом, было четко сказано, что состав продукта — различный. В этом случае потребитель не вводится в заблуждение, а механизмов, которые бы заставили производителя выпускать под одним брендом и с одинаковым составом для разных рынков, на данный момент не существует.

Во втором случае производитель на упаковке утверждает, что состав продукта полностью идентичен, но тесты показывают, что это не так. Это вводит потребителя в заблуждение, и с такими случаями, вероятно, следует бороться.

Кроме того, EUObserver отмечает, что на данный момент нет единого понимания того, как измерять "качество". Исследования, которые проводились до сих пор, страдали от нехватки единой методологии. Еврокомиссия поручила собственному Единому центру исследований разработать научный подход к решению проблемы. Предполагается, что на это потребуется несколько месяцев.

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