Пчелам грозит вымирание: без них человечество прожило бы только 4 года

Когда говорят о важных для жителей Литвы продуктах питания, на одно из первых мест ставят мед. Жители Литвы издавна гордились традициями пчеловодства и заботились о пчелах. К сожалению, растущие масштабы сельскохозяйственной деятельности губительны для этих насекомых. Именно поэтому многие страны в последнее время сталкиваются с вымиранием целых пчелиных семейств.

Пчеловодство широко распространено по всей Европе. В ЕС сейчас есть около 630 000 пчеловодов и 16 млн. ульев. Ежегодно пчелы производят 234 тонны меда. Кроме того, что они производят мед, пчелы отвечают за экосистему все нашей планеты.

Бельгийский поэт, известный пчеловод Морис Метерлинк писал, что без пчел человечество прожило бы всего 4 года. И это правда, поскольку пчелы отвечают за каждый третий съедаемый человеком кусок пищи. Если пчелы не будут опылять растения, люди умрут с голода. Но даже такие мрачные прогнозы не удерживают фермеров от использования пестицидов.

В 2013 году ЕК временно запретила использование трех пестицидов, которые наносят особый вред пчелам. За запрет проголосовали 15 стран ЕС. Литвы в этом списке нет. Литва воздержалась, поскольку боялась лишится хорошего урожая рапса и с ним миллионных доходов. Несмотря на этот запрет с 2013 по 2016 гг. ЕС разрешил использование этих пестицидов по 58 заявкам, такие заявки в основном поступали из Румынии, Финляндии и Эстонии, но среди этих стран оказалась и Литва.

У активистов и пчеловодов опасения вызывает то, что ни одна из заявок не была отклонена, а среди тех, кто подавал заявки были имена компаний-гигантов Bayer и Syngenta, а также производитель опасного для пчел пестицида фипронила - BASF. На попытки со стороны крупных компаний обойти закон жалуются и литовские пчеловоды. "Не все фермеры соблюдают правила. Владельцы небольших хозяйств законопослушны, но те, кому принадлежат тысячи гектаров, льют химию круглосуточно", – возмущался пчеловод Жилвинас Андрюшка.

По его словам, пестициды не приносили бы такого большого вреда, если бы их использовали в темное время суток, когда пчелы не летают.

"Бывают случаи, когда крупные хозяйства распыляют пестициды днем. Они не успевают все сделать своевременно. Мы уже говорили с агрономами, они знают, что рядом стоят ульи, но правила нарушают", – рассказал пчеловод.

Президент Литовского союза пчеловодов Альгирдас Скиркявичюс сравнил таких фермеров с нарушителями ПДД.

По его словам, такие компании наносят вред и тем людям, которые честно работают, не нарушая закона. ЕС уделяет здоровью пчел особое внимание, а в 2013 г. на сайте ЕК было представлено исчерпывающее исследование пчеловодства в Европе, однако в мировом масштабе пчелы остаются в опасности. Больше всего смертность пчел в Западной Европе, во Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии и др. странах, но умирают пчелы и в Литве. "Моя пасека большая, в нескольких районах, так после запрета от 2013 года в некоторых районах ситуация улучшилась, в других осталась прежней. Обычно за год я нахожу 1-2 улья с отравленными пчелами", – рассказал Андрюшка.

Однако пчеловоды заметили, что в Литве, по сравнению с другими странами ЕС, осуществляется жесткий контроль. Проверяют сельскохозяйственные компании, представители Государственной продовольственно-ветеринарной службы берут пробы меда на пасеках.