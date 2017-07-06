Новые продукты в Литве: заметили ли вы их

В моде интерес к тому, что мы едим, из чего состоят продукты и приготовление здоровых блюд, заряжающих энергией на весь день. Однако увеличение ассортимента продуктов редко наводит на мысль, что стоит поискать, может, появились новые продукты. А они появляются – ЕС регулярно утверждает новые продукты питания и поставляет их на рынок.

Новым считается любой продукт, который широко не использовался на территории ЕС до 15 мая 1997 года. В списке таких продуктов – как традиционные продукты, которые известны за пределами ЕС, так и новые продукты.

Теряющиеся в ассортименте новинки

Несмотря на то, что многие могут сказать, что в последнее время не использовали и не пробовали новые продукты, необязательно это так. Новые продукты классифицируются по-разному.

К примеру, семена чиа, или шалфея испанского, широко использовались ацтеками, майя и другими племенами Южной Америки, их можно увидеть на прилавках магазинов. Но есть продукты, которые своим составом резко отличаются от обычных для нас своими составляющими или были произведены с помощью инноваций. Например, молочные продукты, которые прошли термическую обработку, масло из микроводорослей, соки, выжатые под высоким давлением.

Таких продуктов будет становиться все больше – ежегодно подают заявки на регистрацию 7-10 новых продуктов. Со следующего года вступит в силу новый регламент ЕП и Совета ЕС, который позволит потребителям порадоваться большему ассортименту продуктов питания.

Основная цель - обеспечение более быстрого выхода на рынок безопасных и новых продуктов. Перед тем как выдается соответствующее разрешение, проводится тщательное научное исследование, выясняют, не опасен ли продукт для общества, не вводит ли он покупателей в заблуждение.

Nauji maisto produktai © Pinterest

Оценка длится около трех лет, такой процесс разработан неспроста. В числе новых продуктов есть и такие, в состав которых входят не только вновь разработанные веществ, но и, к примеру, частички клеток животных, растений, микроорганизмов, грибов или водорослей. Кстати, к животным относят и насекомых.

Новые продукты помечаются, как и другие – особых отметок нет. Чтобы информировать потребителей о новом продукте, могут использовать особые отличительные знаки, т.е. на этикетке могут указывать, что новый продукт не рекомендуется употреблять некоторым уязвимым группам.

Взгляд на "литовскую кухню"

Контроль продуктов питания в Литве осуществляет Государственная продовольственно-ветеринарная служба. По словам специалиста ГПВС Вилмы Пушинайте, когда речь идет о продуктах питания, в Литве можно выделить две группы.

"Во время авторизированного контроля продуктов питания было отмечено, что на литовский рынок поставляют только уже авторизированные в других странах продукты и ингредиенты, например, сок нони. Другой аспект - в Литве в пищевых добавках чаще всего устанавливают неавторизированные новые продукты, использованные как составляющие: жир антарктического криля, агматина сульфат, креатин нитрат, синтетический ликопин, сок нони, семена чиа, эврикома длиннолистая (Eurycoma longifolia), акация жестковатая (Acacia rigidula), бета-глюкан, выделенный из стенки пекарских дрожжей, эпимедиум крупноцветковый (Epimedium grandiflorum), экстракт листьев стевии.

Эксперт отметила, что каждая процедура исследования уникальна, новый продукт оценивается очень внимательно, чтобы обеспечить максимальную защиту потребителя.

"Компания обращается в датское ведомство с целью оценки лактитола моногидрата как нового пищевого продукта. Лактитол моногидрат, или экспортал, использовали бы в тех же продуктах, в которых используется пищевая добавка E966 (химическая формула лактитола 4-O-(-галактопиранозил)-D-глюцитол). 13 июля 2015 года компетентное датское ведомство представило первичный отчет оценки. ЕК переслала его на предварительную оценку стран-членов ЕС.

После того как появились замечания в связи с тем, что передозировка лактитола моногидрата может иметь отрицательные последствия, а потребителей вводят в заблуждение, датские эксперты потребовали дополнительного исследования. В конечном отчете рассмотрели возможность менее широкого использования лактитола моногидрата - его можно использовать исключительно в пищевых добавках, предназначенных для взрослых", - рассказала В.Пушинайте о тщательных проверках, всех появляющихся на рынке новых продуктов.