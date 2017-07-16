Исповедь швеи Руты: за возможность одевать людей платим высокую цену

В наши дни люди все чаще говорят о желании есть здоровую пищу, менять образ жизни и бежать от безумного темпа жизни. Слово "быстрый" для многих жителей планеты стало ругательством – быстра еда, быстрая мода, быстрое обслуживание. Все эти предложения манят возможностью сэкономить время, но мы уже поняли, что слово "быстрый" уже не связано с качеством товаров и услуг, напротив, это значит, что за короткое время придется довольствоваться недорого стоящим товаром или услугой.

Те же правила действуют, когда речь идет об одежде. Мода и стиль – наверное самая универсальная форма выражения личности. При помощи одежды люди раскрывают себя или создают имидж. в завоевавшую мир быструю моду втягивается в основном молодежь. Быстро сменяющаяся дешевая одежда, позволяет молодежи почувствовать себя полноценными, при небольших затратах можно каждый день выглядеть так, словно ты сошел с подиума. Но немногие задумываются, что кроется под маской блестящей индустрии моды – это нищета, угроза безопасности людей и природы, расход природных ресурсов.

По данным союза, объединяющего организации по защите прав работников текстильной промышленности, Labour behind the label, в этой сфере 80% работников - женщины от 18 до 35 лет, которые каждый день сталкиваются с плохими условиями труда и низкими зарплатами.

Мало того, швеи в странах третьего мира, например, в Бангладеш, на Шри-Ланке, получают всего 1/5 часть минимальной зарплаты. За тяжелый труд женщинам платят всего 1–3% от стоимости произведенной продукции. Т.е., если рубашка в магазине стоит 10 евро, то швее за нее заплатили всего 20 евроцентов.

В Литве швеи также сталкиваются со сложными условиями - одно из них это ненормальный темп работы.

Об этом рассказала швея с 20-летним стажем Рута: "Поскольку зарплата зависит от нормы, сколько сделаешь, столько и получишь. Свободного времени за исключением два перерыва по 5 минут и обеденного перерыва у нас нет. Простаивать не можешь, это минус тебе же самому, все действия должны быть точными", – жаловалась женщина на сложные условия. Она сказала, что свободное время швеи используют очень рационально, обычно в это время ходят в туалет.

Напряженная работа приводит к проблемам со здоровьем, в первую очередь страдает спина, появляются проблемы с позвоночником, затем - со зрением, поскольку работодатели часто экономят на электричестве и освещение в цехах плохое.

Несмотря на сложные условия труда, Рута гордится своим мастерством и тем, что пошитая ею продукция - изделия известных брендов. Возможность одевать людей всего мира кажется привлекательной и мотивирует, но Рута замечает, что надо повышать престиж работы швей: "Бытует неверное мнение, что можно взять любого с улицы, он сядет и будет шить. Но на самом деле, это сложная профессия".

По словам женщины, если учитывать факторы риска и необходимые навыки, то зарплата швей должна быть значительно выше.

Заполонившая рынок быстрая мода представляет угрозу не только для швей, но и для окружающей среды. По данным Greenpeace, для производства одной пары джинсов требуется 7000 л воды, а простой хлопчатобумажной майки - 2700 л.

Кроме того, готовую продукцию и сырье для нее часто перевозят на морском транспорте, который расходует тонны топлива и загрязняет окружающую среду, а кроме того, способствует глобальному потеплению. С этой точки зрения дешевая одежда и быстрая мода выглядят совсем в ином свете.

Кроме того, многие текстильные предприятия сливают отходы - в том числе краску и химию, которой красили ткани, в реки.

На ущерб, который наносит быстрая мода, внимание обратил Европарламент. Европарламентариев потрясла трагедия в Бангладеш, которая произошла 3 года назад – рухнул швейный комплекс Rana Plaza, в котором погибло 1100 человек. С учетом риска работников этого сектора и низких зарплат члены ЕП хотят ввести европейские тарифы, различную маркировку и правила пошива одежды. Надеются, что эти изменения заставят крупных игроков на этом рынке уделять больше внимания улучшению условий труда швей.