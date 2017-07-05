Глава Еврокомиссии назвал Европарламент посмешищем

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rus.DELFI.lv
среда, 5 июля 2017 г. 14:43
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на Европарламент: он назвал законодательный орган посмешищем, сообщает Euronews.
© AFP/Scanpix

Глава Еврокомиссии присутствовал на заседании, где подводили итоги председательства Мальты в ЕС. Эту страну в зале представлял ее премьер-министр, а всего из 750 парламентариев присутствовали примерно 30 человек.

После выступления премьер-министра Мальты Джозефа Муската, слово взял Жан-Клод Юнкер. Он сказал, что хочет поприветствовать тех 30 с лишним евродепутатов, "которые потрудились прийти", назвав "посмешищем" не только сам Европарламент, но и его спикера. Председатель Еврокомиссии был явно взбешен, переходил с французского на английский, бурно жестикулировал и задевал микрофон.

"Европейский парламент смешон. Очень смешон. Я приветствую тех, кто соизволил присутствовать в зале, но тот факт, что на этих дебатах сидят порядка трех десятков депутатов, в достаточной мере показывает, что парламент несерьезен", — заявил Юнкер.

"Господин председатель, я прошу вас использовать иной лексикон, будьте добры. Мы не смешны. Вы можете критиковать парламент, но это не Еврокомиссия должна контролировать парламент, а парламент — комиссию, так что будьте добры", — ответил на это спикер Европарламента Антонио Таяни.

По мнению Юнкера, депутаты проявили пренебрежение и неуважение, и он сам поблагодарил власти и граждан Мальты за проделанную работу. В заключение рассерженный глава Еврокомиссии пообещал больше никогда не посещать подобные заседания.

Как сообщила пресс-служба Европарламента, впоследствии "президент Юнкер встретился с президентом Таяни и выразил сожаление об использованных выражениях".

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