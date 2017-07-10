Эстонцы знают, как облегчить жизнь: Литве до такого уровня далеко

Евросоюз (ЕС) в последнее время переживает немало сложностей. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер представил 5 возможных сценариев будущего ЕС, после чего стали сомневаться, что ЕС способен преодолеть вызовы.

Политики согласны с одним – для поддержания единства нужно доверие граждан, а заручиться им можно только если удовлетворять главные потребности жителей. 26 апреля 2017 года ЕК представила документ об основах социальных прав в ЕС. В нем указаны 20 основных принципов, которые должны обеспечить социальное благосостояние всем жителям ЕС.

Блинкявичюте: социальному благосостоянию помешали неверные приоритеты

"На самом деле, доверие к ЕС (...) недостаточное, но давайте спросим себя, не сами ли мы за это в ответе, не было ли так, что мы сконцентрировались не на тех приоритетах (...)", – сказала во время дискуссии в парламенте "Социальное благосостояние в ЕС: как изменим социальную политику в Литве" европарламентарий Вилия Блинкявичюте. По словам политика, органы власти ЕС давно должны были больше внимания уделять основным потребностям людей – политике семьи, правам работников и удовлетворению качества жизни в целом.

В апреле представили декларацию из 20 пунктов, в ней речь идет об улучшении социальных сфер, ее встретили позитивно. Блинкявичюте коротко обобщила суть декларации, разделив все пункты на три группы:

• Равные возможности и возможность трудоустройства

• Справедливые условия труда

• Социальная защита и вовлеченность

Европарламентарий акцентировала важность политики труда: "Справедливые условия труда как никогда нужны. Особенно сейчас, когда в Литве так много копий сломали из-за принятого трудового кодекса. Я все время придерживалась и придерживаюсь основного принципа – мы должны реагировать на перемены на рынке труда <...>, но наряду с гибкостью нужна безопасность. Необходимо, чтобы работающие люди были в безопасности".

Она порадовалась, что в ЕК не забыты и вопросы семьи. В новых предложениях предусмотрено выделение необходимого минимального отпуска по уходу за ребенком и для матерей и для отцов. Минимальный срок такого отпуска – 4 месяца одному и 4 другому партнеру. Если утвердят эту директиву, то отпуск по уходу будут оплачивать как больничный. Кроме того, предлагают утвердить оплачиваемый отпуск по уходу за больным членом семьи.

Правда, у многих вызывает опасение то, что многие предлагаемые ЕК изменения так и не воплощаются в жизнь. Об этом сказала и Блинкявичюте, акцентируя, что важны конкретные действия: "Мы оказываем давление на ЕК, чтобы это не делалось только на уровне консультаций. Нужны конкретные предложения".

Гружевский: нынешняя система неэффективна

О необходимости мыслить практически сказал глава Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский. Он обратил внимание на то, что большая часть проблем ЕС появляется из-за недостаточного контроля. „"Кто отвечает за воплощение этого документа в жизнь на национальном уровне? <...> Никто. <...> Это формальная конституционная установка, ее нужно контролировать" – сказал он.

Гружевский заметил, что в Литве социальные проблемы сейчас достигли апогея. Он особое внимание уделил тому, что не обеспечивается возможность детям получить прочную основу для будущей жизни. в соответствии с представленной статистикой, достижения школьников с каждым годом ухудшаются. кроме того, беспокоит проблема буллинга, которая только усиливается. По этому показателю Литва в ЕС занимает первое место.

Кроме того, в Литве не обеспечены равные возможности. Статистика показывает, что разница в зарплатах женщин и мужчин на тех же позициях с 2011 года увеличилась, сейчас женщины получают почти на 14% меньше, чем мужчины.

По данным Гружевского, в Литве равных возможностей не хватает также представителям нацменьшинств и многодетным семьям. Целых 85% многодетных семей, которые добровольно решают насущную демографическую проблему, сталкиваются с финансовыми трудностями.

Лазутка: в европейском контексте Литва – активная и образованная страна

Профессор Ромас Лазутка обратил внимание аудитории на позитивные тенденции. По его словам, литовские социальные показатели плохи не по всем пунктам. К примеру, в контексте экономической активности и мобильности работников Литва занимает довольно высокую позицию. "Тут мы на лучшей позиции, чем средний показатель по ЕС", – сказал Лазутка.

Он опроверг миф о том, что в Литве много людей живет на пособия. Согласно статистике, в Литве таких людей немного. Он акцентировал, что жители Литвы легко приспосабливаются к активному рынку труда и без труда меняют место работы. Согласно статистике, больше половины жителей за последний год меняли место работы. Многие считают это последствием экономического кризиса, но Лазутка убежден, что сейчас мобильность имеет большое значение.

Профессор порадовался и достижениями жителей Литвы в сфере высшего образования. Несмотря на то, что литовские университеты часто критикуют за качество, это не отпугивает молодых людей. Особенно активно в вузы поступают женщины. Целых 70% молодых женщин и девушек в Литве после школы поступают в университеты.

Правда, несмотря на высокий уровень экономической занятости и образованности это не помогает бороться с нищетой и не способствует улучшению качества жизни.

"В Литве за час работы платят немного. В 2015 г. по этому показателю мы были в ЕС на пятом месте с конца, практически как Венгрия. <...> Работодатели не должны жаловаться на высокие налоги <...>. Все равно рабочая сила в Литве дешевая", – сказал Лазутка.

Дешевая рабочая сила способствует также распространению нищеты. Кроме того, в Литве невелика возможность карьерного роста у тех, кто родился в бедных семьях.

"Тут мы должны поучиться у эстонцев. Они лидируют в ЕС. Они умудряются поднять детей из низших слоев общества выше, и эстонцы сейчас находятся в одном ряду с азиатскими странами, где будущее детей мало зависит от будущего их родителей", – сказал профессор.