ЕС рассмотрит возможность проверять инвестиции из Китая

Литовские дипломаты считают, что эта инициатива может содействовать повышению национальной безопасности стран - членов ЕС, но критики предупреждают, что инициатива французов может поощрять протекционизм и подорвать принципы свободной торговли.

Советник литовского президента Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас сказал, что на уровне ЕС будет рассмотрена возможность проверять, соответствуют ли инвестиции национальной безопасности и принципу взаимности.

"Такая необходимость возникает из геополитической реальности, что инвестиции третьих стран представляют угрозу для национальной безопасности", - сказал BNS по телефону из Брюсселя советник президента после заседания Совета ЕС.

Правительство Литвы не раз критиковало Россию за то, что Москва использует инвестиции в энергетику и другие важные области как геополитический инструмент. В последнее время в Литве с осторожностью относятся и к возможным инвестициям Китая в стратегические секторы экономики.

Обеспокоенность по поводу позиции Китая в Литве усилили появившиеся на этой неделе сообщения о том, что военный флот Китая вскоре примет участие в совместных с Россией учениях в Балтийском море.